El influencer Ian Moche visitó Villa María y dio una charla sobre el autismo

Ian Moche, un niño de 11 años con autismo que se dedica a concientizar sobre esta condición, dio esta mañana una charla en la Medioteca.

Previo a esto, realizó una conferencia de prensa con los medios de Villa María acompañado de su madre y del intendente de la ciudad, Eduardo Accastello.

Allí, el influencer y activista por el autismo, declaró: “No todas mis charlas son iguales, siempre hacemos charlas con sorpresas. Empezamos con la introducción sobre qué es el autismo y el diagnóstico, y la mayoría del tiempo damos ejemplos con juegos didácticos. Esperamos que sea muy lindo porque siempre queremos hacer la charla para poder ayudar y hacer un mundo mejor“

“Poder venir me parece un montón, porque necesitamos que escuchen a los verdaderos testimonios autistas, nosotros los protagonistas, y eso me parece súper importante, pero generalmente empezar poniendo pictogramas, reduciendo los estímulos, se pueden hacer cosas muy chiquitas pero que pueden hacer mucho. Necesitamos la empatía de todos, porque sin empatía no se logra nada”, cerró Ian.

Accastello invitó a Ian y a su familia a formar parte de las políticas públicas de Villa María, capacitando a docentes y personal municipal para que todos los espacios sean más inclusivos y formados para tratar con personas autistas.

Marlene, madre de Ian, comentó por su parte: “Para que una sociedad sea más amigable necesitamos el compromiso del Estado, que esté presente, que acompañe, que sepa, que esté cerca de sus ciudadanos, con las necesidades que cada uno tiene”.