Le robaron la bicicleta con carnes y verduras en el canasto

Una persona se comunicó con Villa María Ya! para contarnos cómo un hombre le robó la bicicleta, además aportó el video en donde se ve el hecho.

Según se puede ver, el robo se produjo en el barrio Lamadrid sobre calle Mendoza, cuando un sujeto que primero revisa el lugar, vuelve en su recorrido para tomar la bicicleta e irse.

Según la víctima, en el canasto tenía carnes y verduras «pensé que alomejor no tenía para comer, pero entonces ¿por qué no me deja la bicicleta en algún lado y listo? ¿o no?» se pregunta.

La persona nos confirmó que ya realizó la denuncia y aportó el video, pero hasta el momento no se logró obtener novedades.

«Soy una mujer mayor, que me levanto a las 6 de la mañana para ir a trabajar, es la bronca que me dan» mencionó en su descargo con el medio.

