No llegaron a la mesa: secuestraron un montón de kilos de pescados en la región

Durante los días previos a Semana Santa, las fuerzas de seguridad secuestraron en la región una importante cantidad de pescados.

Precisamente, sucedió a la altura del peaje sobre ruta nacional 9 que se ubica en James Craik y en el marco de una serie de controles realizados por la Policía Ambiental junto con otras fuerzas como la Federal, la Caminera y la Patrulla Rural. El objetivo fue controlar la pesca furtiva y que los peces que se llevan a la mesa estén en condiciones.

En un caso se inspeccionó un camión térmico que transportaba 75 kilos de pejerreyes sin documentación, que fueron secuestrados. Más precisamente, había dos cargamentos: uno con los documentos requeridos y con la procedencia incluida, y otro sin, donde se encontraban los peces antes mencionados.

Por el lugar también pasó un vehículo particular que llevaba pescado, y en este caso secuestraron 20 kilogramos de dorado fileteado, 15 piezas de surubíes y 15 de sábalos. En este caso no pudieron acreditar la procedencia y no estaba garantizada la cadena de frío, algo indispensable para estos alimentos.

Finalmente, una comitiva realizó un control nocturno en el puente Las Mojarras, así como otro en Bialet Massé, donde lograron secuestrar 19 cañas con sus reels. Cabe destacar que desde el Gobierno de Córdoba se recuerda que está prohibida la pesca nocturna desde los puentes.

Audio: Informe de Patricia Gatti para Villa María Ya!:

