Oliva: Una familia que vive en zona rural, se intoxicó con monóxido de carbono

Daniel Duveaux, jefe del cuerpo activo de bomberos voluntarios de Oliva, brindó declaraciones a Villa María Ya!, debido a que ayer tuvieron que intervenir para rescatar una familia en la zona rural de dicha ciudad.

«Recibimos el llamado de la zona rural de Oliva, al sector sur de nuestra ciudad con un llamado diciéndonos que tenían familiares con principio de asfixia, ya que habían inhalado, supuestamente monóxido de carbono. Al llegar al lugar nos encontramos que estas personas para calefaccionarse, habían prendido un leña hogar y después fueron trasladando las brasas a otros sectores de la casa que no se han ventilado», indicó Duveaux.

Tal como detalló, se encontraron con dos mayores de edad. El papá, la mamá y cinco menores de edad.

«Gracias a Dios se llegó a tiempo. Uno de ellos ya había despertado con mucho dolor de cabeza y entonces eso alertó al resto de la familia», destacó.

Uno de los integrantes de la familia fue el que pudo llamar a bomberos y gracias a la celeridad con la que se trabajó, fue que se pudo rescatar a todos los integrantes.

«Se trabajó en conjunto con la ambulancia municipal así que de ahí se derivó y se trasladó a toda la familia al hospital zonal de la ciudad de Oliva», resaltó.

La familia se encuentra fuera de peligro y todos están con oxígeno.

¿Qué cuidados hay que tener cuando bajan las temperaturas y por allí no están las condiciones ideales para calefacción?

«Hay que tener mucho cuidado cuando se hacen esta clase de cosas, mucha gente que por sus bajos recursos no pueden calefaccionarse de otra forma, pero esta es muy peligrosa y silenciosa, porque uno no lo ve, no lo siente pero está en el ambiente y cuando te vas a dormir está la peor parte, porque puede que no despierten», concluyó.