Robo a punta de cuchillo en el barrio Lamadrid

Anoche por la madrugada, vecinos del barrio Lamadrid atraparon y retuvieron a un sujeto de 24 años que andaba robando a punta de cuchillo.

Fue en ese sector que, acompañado por otra persona y armado con un arma blanca, robaron la billetera a un vecino de 48 años entre las calles Lamadrid y Santiago del Estero.

Luego, el mismo delincuente habría atacado a otra persona con el cuchillo, siendo finalmente enfrentado y retenido por los vecinos.

Aproximadamente a las 3:30 horas, la policía lo aprehendió sobre la calle Ituzaingó al 600 por la supuesta autoría del delito de robo calificado.

