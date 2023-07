El gobernador y candidato a presidente por Unidos por Nuestro País, Juan Schiaretti, estuvo de visita en Villa María para mantener una reunión con dirigentes locales, empresarios y emprendedores. Su objetivo fue presentar su propuesta de campaña y escuchar. Antes de eso mantuvo un encuentro con la prensa en un salón del Royal House y habló de todo: las elecciones de Villa María, las repercusiones del discurso de Llaryora y los «pituquitos porteños» y planteó algunas líneas respecto al Fondo Monetario Internacional, la inflación, el ambiente y más.

Contra el centralismo porteño

El «gringo» dijo que Llaryora ya aclaró esta semana a quienes iban dirigidas sus palabras durante el acto del domingo cuando celebró la victoria de la intendencia de Córdoba. «Es para los dirigentes que piensan desde el centralismo» y desconocen al interior del país. Con eso puso algo de paños fríos dando a entender que no se referían a toda la población de CABA.

De igual manera, reafirmó la necesidad de que exista un «federalismo real» y por eso postuló que su candidatura en fórmula con Florencio Randazzo es la única que tiene esa mirada, en comparación con el resto de los candidatos.

Elecciones en la ciudad

Al lado de Schiaretti estuvieron Marcos Bovo -secretario de comunicaciones- y Eduardo Accastello -ministro de Industria- ambos con aspiraciones explícitas de ser intendente de la ciudad. El «gringo» fue cauto y pidió diálogo entre todos los dirigentes. Dijo que con todos dialoga, pero que respeta la independencia de las comunas para elegir a sus autoridades.

El calendario electoral marca que se está por terminar el tiempo de presentación de fórmulas. En agosto deberán conocerse a los candidatos definitivos. Mucho en juego.

Corte de biodiésel

En otro tramo de la conferencia, el candidato destacó que elevaría el corte de biodiésel en los combustibles a un 20% para apoyar y alentar a estas industrias -como Acabío en Villa María-, y también para apoyar las industrias limpias y reducir, aunque sea desde este lugar, el calentamiento global.

La deuda con el Fondo, inflación y retenciones

Entre otros puntos de la entrevista, Schiaretti dijo que «fue un error» del gobierno de Mauricio Macri haber pedido un préstamo al Fondo Monetario. Dijo que no hay que pagar hasta que haya crecimiento y el país esté mejor «como no se viene pagando hasta ahora». En ese sentido, recordó que los ciudadanos piden gestión y que hay disconformidad por no poder controlar problemas cotidianos como la inflación que «nuestros vecinos no tienen». Finalmente, destacó la necesidad de «quitarle presión al campo» eliminando las retenciones, y dejando de tener como enemigos a los productores.

Redacción: Pablo Paredes.