Un hombre y una mujer condenados por delitos contra la propiedad

La Justicia de Villa María condenó hoy a Gustavo Daniel Zárate y Sofía Antonella Nievas, quienes llegaron a juicio acusados de delitos contra la propiedad.

Concretamente, el hombre recibió una pena de cuatro años, que se suman a uno que debía de una sanción anterior, en tanto que la mujer recibió tres años de prisión de ejecución condicional y mantuvo su libertad.

Tras el juicio Villa María Ya! dialogó con el abogado de Nievas, Alfonso Martínez, quien narró: “Se juzgó a una persona por un hecho de robo calificado por el uso no operativa, es decir, no se pudo demostrar la operatividad del arma porque no se pudo secuestrar, entonces no se pudo probar si era operativa o no en el momento en que se realizó el hecho”.

“La imputada recibió una pena de tres años de ejecución condicional y mantuvo su estado de libertad, atendiendo que ella llegaba en estado de libertad al proceso”, añadió en referencia a Nievas, precisando que su cliente “poseía un cese de prisión”.

Por otra parte, Martínez se refirió al hecho: “Fue allá por el mes de junio del 2022, donde ellos tomaron un taxi en la ciudad de Córdoba”. “Se dirigieron hasta la ciudad de Villa María, en la ciudad de Villa María mi representada descendió del rodado aduciendo de que iba a buscar dinero para abonar el viaje, y el coimputado amedrentó y le robó al taxista su billetera a punta de una presunta pistola, la cual nunca fue secuestrada”, añadió.

Finalmente, el abogado relató: “Se dirigieron hasta un establecimiento de departamentos, en el cual uno de los titulares, que vivía adentro de una de las propiedades, de esos departamentos, llamó a la Policía y por eso llegan acusados de robo calificado por uso de arma no operativa y violación de domicilio, porque entraron sin la debida autorización de la persona que residía ahí”.

Audio: declaraciones de Alfonso Martínez a Patricia Gatti para Villa María Ya!:

¿Más información?

– Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

– Escribinos por WhatsApp: Click aquí

– Seguinos en Facebook: Click aquí

– Buscanos en Instagram: Click aquí

– Estamos en Twitter: Click aquí

– Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

– Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

– Estamos en Tik Tok: Click aquí

– Suscribite en YouTube: Click aquí

– Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí

No te olvides de visitar la página de inicio de Villa María Ya! para ver las noticias más importantes.

Foto: Imagen ilustrativa.