Accastello en la marcha: “La educación es parte del desarrollo central de Villa María”

El intendente de la ciudad, Eduardo Accastello, estuvo ayer en plaza Centenario participando de la Marcha Federal Universitaria, y dialogó con Villa María Ya! sobre su presencia en la movilización.

Concretamente, el mandatario local destacó: “Villa María es una ciudad atravesada desde sus inicios por la educación, la educación es parte del desarrollo central de Villa María, y quienes impulsamos decididamente la universidad sabemos que fue un antes y un después, que ahí surgieron muchas empresas, que ahí surgieron muchos jóvenes que no podrían haber estudiado”.

“Nos parece que no es un debate económico la educación, si no un debate cultural, y creo que hay que modernizar la educación, creo que hay que apostar por una educación integral, pero lo que no podemos hacer es poner en duda que la educación es un eje central del desarrollo de los pueblos”, agregó.

Asimismo, Accastello resaltó: “Es la educación el eje vertebrador de todas las políticas sociales, culturales, económicas, defendemos lo que son nuestras convicciones, desde el primer día. Cuando presentamos y trabajamos con el intendente Veglia para crear la UNVM, no nos pusimos a debatir que pensaba él o yo y toda la comunidad, si no que era estratégico para muchos jóvenes, que no podrían haber estudiado si no estuviera la Universidad Nacional”.

Video: entrevista de Villa María Ya! a Eduardo Accastello:

Cabe recordar que la movilización comenzó a las 17 en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y a las 18 en el rectorado de la UNVM, sobre calle Entre Ríos, y que los partícipes luego se dirigieron hacia plaza Centenario. Allí se leyó un documento y hubo un par de números musicales, que incluyeron al cantante local Santiago Fiuri.

Seguí leyendo: Se llevó a cabo la marcha universitaria “en defensa de la educación pública”

Información de servicio:

¿Más información?

– Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

– Sumate a nuestro canal de WhatsApp: Click aquí

– Escribinos por WhatsApp: Click aquí

– Seguinos en Facebook: Click aquí

– Buscanos en Instagram: Click aquí

– Estamos en Twitter: Click aquí

– Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

– Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

– Estamos en Tik Tok: Click aquí

– Suscribite en YouTube: Click aquí

– Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí

No te olvides de visitar la página de inicio de Villa María Ya! para ver las noticias más importantes.

Foto: municipalidad de Villa María.