Juez villamariense fue denunciado por acoso sexual por una colega

Félix Martínez, juez camarista en los Tribunales de Villa María, fue denunciado por acoso sexual y hostigamiento por una jueza de primera instancia.

La denuncia es del 2023, pero trascendió públicamente en las últimas horas, fue efectuada por una colega que también trabajaría en el edificio judicial villamariense.

Féliz Alejandro Martínez es nada más ni nada menos que presidente de la Cámara del Crimen, la cual integra junto a las juezas Eve Flores y Edit Lezama, y forma parte además del Consejo de la Magistratura.

En el expediente constan serias acusaciones relacionadas a la relación de poder de Martínez para con la denunciante y las propuestas indecentes que presuntamente le realizaba:

“Vos no te das cuenta de que conmigo tenés todo”, “La única mujer de más de 40 (años) que me dijo no sos vos”, “Todos saben que las mujeres no llegan a estos cargos si no acceden a algún favor”, son algunas de las frases citadas.

La acusación no solo apunta a las insinuaciones y propuestas, sino también a un trato hostil y chantajista, como comentarios sobre una pareja que tenía la mujer luego de divorciarse.

Según la denuncia, los hechos habrían ocurrido entre mediados de 2018 y abril de 2023. El caso es investigado por la Secretaría de Sumarios Administrativos del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, a cargo de la vocal Aída Tarditti, integrante de la Sala Penal del TSJ.

