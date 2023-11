Bertoldi analizó el juicio en el que fue absuelto Zernotti

Luego de que la Justicia de Villa María determinara la absolución del odontólogo Marcelo Zernotti, el abogado querellante José Luis Bertoldi analizó lo que dejó el juicio.

“A mi me pareció que la defensa pivoteó todos los argumentos, pero esto es una conjetura, yo no lo sé, en la falta de prueba total, acabada, certera y directa de la disminución del estado evolutivo en donde se encontraba la mujer en el momento preciso en que firmó la escritura”, manifestó el letrado.

Asimismo, Bertoldi explicó que el citó “antecedentes del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, muchísimos fallos” y que tiene “sentado el mismo criterio” que él expuso para pedir la condena.

Consultado por si va a recurrir a una instancia superior, el abogado señaló: “No lo sé, porque eso lo voy a saber cuando conozca los fundamentos del fallo”.

“La ley confiere a las partes el derecho de recurrir en casación ante el Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, recurso que hay que plantearlo aquí ante la cámara, la cámara tiene que ver si lo concede o no formalmente, si lo concede la causa se va al Superior Tribunal para que el Superior Tribunal la resuelva, y si no lo concede, tengo que iniciar por la parte que promueve el recurso, tiene que promover un recurso directo ante el Superior Tribunal para que el Superior Tribunal eventualmente lo declare mal denegado”.

Bertoldi también afirmó que a Zernotti “no le devolvieron la casa”, si no que levantaron “una medida cautelar que había ordenado en su momento el fiscal de instrucción y que había sido renovado por la cámara, esto es lo que ha resuelto la cámara”.

Finalmente, manifestó: “Hay otra medida trabada, que es una medida de no innovar, trabada en el juicio que se llama José María Rigazio contra CIAR SRL y otra, que se tramita en el Juzgado Civil, esa medida cautelar la cámara no la levantó”. “Todavía la casa no está a disposición de nadie, pero sigue siendo de titularidad de CIAR”, concluyó.

Audio: declaraciones de José Luis Bertoldi a la periodista Patricia Gatti para Villa María Ya!:

Video: declaraciones de José Luis Bertoldi (cobertura de Agustín De Los Dolores):

