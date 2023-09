Dos familias villamarienses piden ayuda

Una madre y una hija de La Calera piden materiales para tapar la gotera del techo. Otra familia de las 400 viviendas vive hace meses sin luz y piden ayuda urgente.

El primer caso surgió a raíz de estos dos día de lluvia. Una madre que vive con su hija con discapacidad simplemente pide un nylon para tapar las grietas del techo de su casa.

Viven en el barrio La Calera, sobre la calle Marcos Juárez al 646. El número de teléfono para comunicarse es 353 4296737

El otro caso sucede en el barrio Malvinas Argentinas, también conocido como «las 400 viviendas». Allí, una madre vive con sus cinco hijos (uno de ellos con diabetes) sin luz propia desde hace meses.

«Desde diciembre del año pasado estamos sin luz porque no la podemos pagar», dijo. Si bien venían usando la de los vecinos, compartiendo los gastos, ahora hace cinco dias que quedaron completamente a oscuras.

«No tenemos hielo para la medicación de mi nena, mi nene más chiquito con fiebre, no podemos lavar la ropa, no podemos bañarnos, la cocina está inundada, estamos viviendo en condiciones deplorables».

«Hace 7 meses que estoy con anorexia nerviosa y no hay solución médica para mi. No me puedo parar de la cama por las contracturas que tengo».

«Con el tema de las elecciones, ¿No hay ningún político? Yo veo que andan comiendo. Somos la única casa de las 400 viviendas sin luz».

«Con las criaturas llorando de noche, pidiendo auxilio, no alcanza la plata para comprar las velas porque tenemos que comer y vivimos al día».

«En casa hay una gomería, un taller de motos y bicicletas, y esa es nuestra fuente de trabajo para comer día día, pero como la gente ve todo oscuro no se acerca al taller. No tenemos clientes y no podemos comer».

«Ya me cansé de llamar a la Municipalidad, con el Área Social, la asistente social de nuestro barrio, para ellos es un chiste, no se acercaron nunca, ni a darnos un paquetito de velas».

Necesitamos ayuda social urgente, ya, no se puede esperar con los niños

Yamila vive en la calle Neuquén al 636. Su número de teléfono es 353 5103566

