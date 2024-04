Efemérides de hoy lunes 15 de abril de 2024

En las efemérides del 15 de abril sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1452. El nacimiento de Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci nace en las afueras de Florencia. Uno de los hombres fundamentales del Renacimiento en Italia, destacó como pintor. Entre sus principales obras figuran La última cena y La Gioconda, el retrato más famoso de la historia del arte. También fue escultor, arquitecto y estudio la anatomía humana, algo que plasmó en su Hombre de Vitruvio. Como inventor, diseñó una máquina para pulir espejos y fue un pionero de la aviación, 500 años antes del primer vuelo. Murió en Amboise, Francia en 1519.

1865. El asesinato de Lincoln

Primer asesinato de un presidente de los Estados Unidos. Abraham Lincoln es baleado en la cabeza por el actor John Wilkes Booth, durante una función teatral, la noche del 14 de abril. Su agonía dura hasta la mañana del 15. Una semana antes las fuerzas del Norte se habían impuesto a las del Sur segregacionista en la Guerra de Secesión, que desangró al país durante cuatro años. Lincoln había sido electo presidente en el comienzo de la guerra y fue reelecto para un segundo mandato iniciado un mes antes del magnicidio. Su mayor legado fue la abolición de la esclavitud.

1938. Nace Claudia Cardinale

Nace Claudia Cardinale. La actriz italiana trabajó a las órdenes de algunos de los más grandes cineastas: Federico Fellini (Ocho y medio), Luchino Visconti (Rocco y sus hermanos, El Gatopardo), Sergio Leone (Érase una vez en el Oeste), Werner Herzog (Fitzcarraldo). Está considerada una de las figuras más hermosas de la historia del séptimo arte.

1938. Fallece César Vallejo

Muere en París quien para muchos es el más grande poeta en lengua castellana del siglo XX: César Vallejo. Había nacido en Santiago de Chuco, Perú, en 1892. Conmocionó a las letras de su tiempo con sus dos primeros libros: Los heraldos negros y Trilce. Luego publicaría su primer libro en prosa: Escalas y las crónicas de Rusia en 1931. En forma póstuma aparecieron España, aleja de mí este cáliz y Poemas humanos.

1953. Atentado durante un discurso de Perón

Atentado en Buenos Aires. Mientras el presidente Juan Domingo Perón habla en Plaza de Mayo, explota una bomba en la boca del subte. Mueren 7 personas y hay 90 heridos. Perón azuza a la multitud, que pide “leña” y proclama: “Eso de la leña que ustedes me aconsejan, ¿por qué no empiezan ustedes a darla?”. Acto seguido, grupos oficialistas atacan las sedes de la UCR, el Partido Socialista y el Jockey Club. Los edificios son quemados ante la impavidez de las autoridades. Roque Carranza, futuro ministro de Raúl Alfonsín, confiesa la responsabilidad en el atentado del subte junto a otros doce radicales. Todos quedan presos hasta 1955, cuando Perón ordena su libertad poco antes del golpe militar.

1980. Muere Sartre

Jean Paul Sartre fallece a los 74 años. El padre del existencialismo dejó novelas como La náusea; obras teatrales como Las moscas y A puerta cerrada; y ensayos como El ser y la nada y El existencialismo es un humanismo. Por sus posiciones políticas rechazó el Premio Nobel de Literatura en 1964: se afirma que una década después trató de hacerse con el dinero del galardón. Compañero de Simone de Beauvoir, adhirió a causas de izquierda. Apoyó la Revolución Cubana y escribió el prólogo a Los condenados de la tierra, de Frantz Fanon.

1985. Hagler vs. Hearns

Marvin Hagler defiende su título de campeón de los medianos ante Tommy Hearns, en el Caesars Palace de Las Vegas. La pelea termina en el tercer round cuando Hagler derriba a su contrincante. Pese a su brevedad, queda en la historia como uno de los choques más impresionantes en la historia del boxeo. La cantidad de golpes que intercambiaron en los ocho minutos que duró el combate, sobre todo en el vibrante primer round, casi no tiene antecedentes. Hearns terminó con su mano derecha fracturada y Hagler sufrió un corte en su frente en el tercer round que requirió cuatro puntos de sutura. El posterior retiro de Hagler impidió una revancha.

1987. Barreiro se niega a declarar

El mayor Ernesto Barreiro, uno de los más connotados torturadores de La Perla, el mayor centro clandestino de detención en la provincia de Córdoba durante la dictadura, se niega a declarar ante la justicia. El militar no ha podido evadir la persecución judicial pese a la ley de Punto Final y se refugia en un Regimiento, que le declara su solidaridad. Es miércoles y termina la semana hábil: al día siguiente será Jueves Santo. Barreiro habla desde el regimiento a La Nueva Provincia, que le hace una complaciente entrevista mientras se subleva Campo de Mayo. Es el comienzo del primer alzamiento carapintada contra la democracia.

1989. La tragedia de Hillsborough

Tragedia en el fútbol inglés. El Liverpool y el Nottingham Forest se enfrentan por las semifinales de la Copa de Inglaterra en un estadio neutral: Hillsborough, en la ciudad de Sheffield. Una avalancha causa 97 muertes en la tribuna que ocupan los hinchas del Liverpool. Había exceso de aforo y el estadio no cumplía con los requisitos básicos de seguridad. Pese a que la tragedia no tiene conexión con los hechos de vandalismo protagonizados por los hooligans en esos años, y por los cuales los clubes ingleses no pudieron jugar competencias internacionales entre 1985 y 1990, el gobierno conservador de Margaret Thatcher encarga el Informe Taylor, a partir de cuyas recomendaciones se actuó desde el Estado por la seguridad en los estadios británicos. En 2012 se estableció que la policía fue la responsable por no garantizar la seguridad en Hillsborough. Hubo disculpas públicas del entonces primer ministro, David Cameron. La víctima número 97 fue un joven que estuvo en estado vegetativo desde ese día hasta su muerte, 32 años más tarde, en julio de 2021.

1998. La muerte de Pol Pot

A los 72 años muere Pol Pot. Dictador de Camboya entre 1975 y 1979, perpetró un escalofriante genocidio. Se calcula que pudieron haber muerto hasta tres millones de personas a manos del régimen de los Jemeres Rojos. La población fue obligada a vivir en condiciones rurales de extrema pobreza, con trabajos forzados. La guerra con Vietnam y la consecuente invasión de los vietnamitas frenaron las matanzas y llevaron a la caída de la dictadura. Tras la muerte de Pol Pot en la selva, comenzaron los juicios a los responsables vivos del genocidio.

2019. El incendio de Notre-Dame

Se incendia la catedral de Notre-Dame. Uno de los mayores monumentos de Occidente arde en París. Las imágenes bajo las llamas del templo erigido en el siglo XII conmueven al mundo. Descartada la posibilidad de un incendio intencional, se atribuyó el desastre a un cortocircuito. El presidente Emmanuel Macron pretende que la reconstrucción termine para los Juegos Olímpicos de París, en 2024, aunque los expertos señalan que los trabajos pueden llevar mucho más tiempo.

Además, es el Día Mundial del Arte.

