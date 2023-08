El «Oso» Mercado apuntó contra la dirigencia de ATE

A un día de las elecciones de ATE Córdoba, el dirigente gremial Fernando el «Oso» Mercado criticó duramente al secretario general Federico Giuliani y a su «clan».

«Lo que está pasando hoy en ATE Córdoba es realmente vergonzoso, que los compañeros de toda la provincia tengan que estar esperando las urnas, los padrones, los votos, a menos doce horas para que empiece la elección, es realmente un hecho vergonzoso, una de las prácticas más llevadas adelante por el secretario general Federico Giuliani», sostuvo en diálogo con Villa María Ya!.

«Se expresó muy bien en el acto ayer, se expresó muy bien cómo lo hace él (en tono irónico), siempre tan agresivo, siempre tan vulgar, siempre desconociendo a los compañeros y a las compañeras que piensan distinto», comentó Mercado.

Como nosotros lo denominamos, el narcisismo a pleno del compañero Federico Giuliani y de todo su clan

«Este personaje, que va a conducir el sindicato hasta noviembre, pero que mañana lo sacaremos con las urnas, se dio el lujo de que viniera el secretario a candidato general, Rodolfo Aguiar, y que le faltara el respeto junto con él, a la seccional de Villa María, a la seccional de Río Tercero, a la seccional de Cruz del Eje, a la seccional de San Francisco, cuando él debería ser imparcial, porque es candidato en una lista de unidad», criticó el gremialista.

Pero como me gusta decir siempre a mí, la culpa no la tiene el chancho, si no quien le da de comer

«Hemos visto en las redes como han circulado distintas cuestiones, en los despilfarros que ha llevado adelante el secretario general de la provincia de Córdoba durante estos cuatro años, desde que ganó el 7 de agosto del 2019», agregó Mercado.

«Un despilfarro nunca visto en ATE, una violencia nunca vista en ATE, compañeros denunciados como nunca se vio en ATE, y hoy, como vuelvo a repetir, faltando doce horas todavía no tenemos las urnas, no tenemos los votos, no tenemos los padrones», repitió.

«Es un verdadero descontrol generado por un emperador que hay en ATE hoy, y como dije antes, lo terminaremos sacando en las urnas mañana», reiteró Mercado.

Estos hechos no pueden dejar de ser denunciados

«Denuncio publicamente, de todo lo que pase en ATE hoy, no solamente en la persona de Federico Giuliani, si no también en la persona de Rodolfo Aguiar y de Eduardo De Gennaro, quienes son los operadores políticos y quienes lo han venido sosteniendo, no solamente política si no económicamente», enfatizó.

«Este no es el ATE que nos dejó Germán, este no es el ATE que recuperó Víctor, este es el ATE que se ha convertido hoy, donde solamente se le falta el respeto a las y los trabajadores», concluyó el «Oso».

