El riesgo de incendios fue hoy «muy extremo»

Caso la mitad de la provincia llegó hoy al riesgo «muy extremo» de incendios forestales y rurales. En ese marco, los Bomberos Voluntarios de Villa María dejaron un mensaje para la comunidad.

«El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa María informa que todo el torritorio de la provincia se encuentra en alerta extremo por incendios forestales y rurales», publicaron en sus redes sociales.

«Solicitamos a toda la población de la ciudad y la región no prender fuego, no quemar pastizales y no quemar basura», enfatizaron.

El mapa de riesgo fue publicado por el Observatorio Hidro-Meteorológico de la Provincia. Como puede verse, prácticamente la mitad este de Córdoba esta en riesgo extremo y la mitad oeste en riesgo muy extremo.

Villa María y la región se encuentran en la división entre ambos colores, rojo y bordo, que simbolizan los dos rangos más altos de peligro.

