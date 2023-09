Hospital Neonatal: archivan la causa contra un fiscal y un médico forense

El Fiscal de Distrito III Turno 6, Iván Rodríguez, archivó el caso planteado como una derivación de la causa en la que se investigan los homicidios sucedidos en el Hospital Neonatal de Córdoba, en el que investigaba al médico forense David Dib por haber participado de una reunión con el fiscal Guillermo González y el abogado Escudero Salama. Con relación al fiscal Guillermo González, Rodríguez solicitó la desestimación y archivo del caso al Juzgado de Control y Faltas N° 4; al igual que en el caso de Dib, por entender que ninguno de ellos cometió un delito. En cuanto a Escudero Salama, el tercer investigado, se ordenó un desglose para que la conducta de este abogado sea investigada de manera conjunta con los demás hechos que se le atribuyen en otra causa judicial.

El fiscal Rodríguez incluyó una sección redactada en lenguaje accesible para una mejor comprensión de lo resuelto: “…Como conclusión de todo ello se ha podido establecer: 1) Que la reunión investigada efectivamente existió, tuvo lugar en la oficina del fiscal González el día 16 de mayo de 2022, y de ella participaron el propio González, Dib y Escudero Salama. 2) Que en esa reunión Escudero Salama comentó con los otros dos asistentes distintas situaciones que se estaban desarrollando en el Hospital Neonatal. Algunas referidas a posibles episodios de violencia obstétrica, mientras que otras se referían a bebés recién nacidos que presentaban pinchazos que no se podían explicar. Centrados en estos últimos, se ha podido establecer que en ningún caso Escudero Salama informó acerca de bebés que hubiesen fallecido como consecuencia de esos pinchazos, que la información que expuso sobre esa situación fue imprecisa y superficial, y que sobre ella dijo que se estaba buscando una explicación médica. 3) Que en virtud de lo informado por Escudero Salama a González y Dib en la reunión, he concluido que esa información ha sido insuficiente para generar en uno y otro el deber de denunciar. En primer lugar, porque Escudero Salama no hizo referencia a hechos que se presentasen como delictivos; en segundo término, porque la información proporcionada (como se dijo, escasa y sin detalles) tampoco fue bastante como para que González y Dib pudieran suponer o siquiera sospechar que en el Hospital Neonatal estaban ocurriendo hechos del tipo de los que luego, varias semanas más tarde, salieron a la luz. Ello ha sido así aun considerando la experiencia que en la materia tienen González y Dib a partir de las funciones que cada uno de ellos desempeña en el sistema de administración de justicia local; ya que la información aportada fue tan indeterminada y difusa que ni aun con ese plus de práctica y rutina tuvo la entidad necesaria para que González y Dib pudiesen elaborar una sospecha de criminalidad. Por esas razones es que el fiscal González y el médico forense Dib no han cometido ningún delito. Finalmente, es muy importante señalar que se ha puesto especial interés en deslindar lo que Escudero Salama -a la fecha de la reunión- sabía acerca de lo que estaba sucediendo en el Hospital Neonatal de aquello que efectivamente transmitió ese día a González y Dib, tomando como relevante para esta investigación solo esto último. Lo otro, lo que realmente sabía, está siendo investigado en otra causa, por ello es que he dispuesto remitir lo referido a la situación de Escudero Salama a la fiscalía que está a cargo de esa investigación, para que se pueda resolver todo junto, sin duplicar investigaciones ni incurrir en el riesgo de que se dicten resoluciones parciales o contradictorias”.