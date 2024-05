Tuvo dengue y debió ir de su madre: al regresar se encontró con la casa desvalijada

Días atrás, una joven vecina de la ciudad debió ir a casa de su madre para recuperarse del dengue, y al regresar se topó con que le habían robado todo, hasta la instalación eléctrica de su vivienda.

Concretamente, fue la propia joven quien se contactó con Villa María Ya! para dar a conocer lo sucedido, afirmando que debido a la enfermedad no podía levantarse de la cama. “Tengo un bebé de un año y medio, entonces me vine de mí mamá en lo que me pasaba el dengue, y cuando volví a los tres días encontré la casa así”, relató la vecina, quien indicó que su vivienda se sitúa en el sector sudeste de la ciudad, aledaño a la ruta provincial 2 y detrás de una discoteca local.

Asimismo, precisó que le sacaron toda la instalación eléctrica y que ahora debe comprar 200 metros de cable. Por tal motivo, solicitó la colaboración de la población en este difícil momento e indicó que su número de teléfono es 3534415206.

Finalmente, la joven damnificada indicó que ya realizó la denuncia policial pertinente y que el suceso habría sucedido entre la noche del jueves y la madrugada del viernes.

Mirá el video, gentileza de la lectora de Villa María Ya!:

