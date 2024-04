¿La Kami y el Moneda se toman un tiempo?

Kami Franco compartió con sus seguidores más cercanos que la pareja no atraviesa un buen momento y “se tomarán un tiempo”.

El dúo de tik tokers villamarienses se hizo famoso justamente por su videos en los que mostraban momentos cotidianos de amor y compañía mutua.

Pero hasta las mejores parejas de desgastan, la llama de la pasión se apaga o disminuye su vigor cual fogata bajo la llovizna.

“Ya sé que muchas personas preguntan si estamos separados con el Moneda. Estamos bien, pero hay cosas que a ambos nos están afectando”, escribió Kami en una difusión de Instagram para sus seguidores más fieles.

“Sinceramente no da para estar mal…. más allá de todas las cosas lindas que nos están pasando. A veces hay cosas que no las llenas con dinero ni con nada. Te das cuenta que lo que más importa es la salud mental, la salud de nuestra hija”, continuó, refiriéndose a Roma.

“Y como personas maduras vamos a tomar la decisión de tomarnos un tiempo… Sí seguiremos en contacto, tenemos una hija hermosa. Me pone triste, solo queremos recuperar nuestra relación como antes”, prosiguió. “Cambió mucho esto de ser conocidos… comentarios, gente mala, y nos afectó”, sostuvo.

A su vez, Kami aprovechó para aclarar que la razón no es una recaída del Moneda en problemas de adicción: “Hace rato ya salió de eso y me alegro. También me alegro de haberlo apoyado, ya que a veces esas personas necesitan el apoyo y no que los abandonen a la primera”, aseguró.

Finalmente, aconsejó a aquellos que estén pasando una situación similar a la suya: “Si están confundidos, no saben qué hacer, tienen tristeza, pero a la vez quieren a esa persona, les recomiendo que tomen distancia”.

“Para pensar en frío, para saber qué sentimientos se cruzan. Si algo es para alguien se da, sea como sea”, concluyó Kami.

¿Más información?

– Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

– Sumate a nuestro canal de WhatsApp: Click aquí

– Escribinos por WhatsApp: Click aquí

– Seguinos en Facebook: Click aquí

– Buscanos en Instagram: Click aquí

– Estamos en Twitter: Click aquí

– Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

– Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

– Estamos en Tik Tok: Click aquí

– Suscribite en YouTube: Click aquí

– Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí

No te olvides de visitar la página de inicio de Villa María Ya! para ver las noticias más importantes.