Le robaron la bici, persiguió al ladrón y la recuperó: La policía no le atendía

El lunes, un vecino del barrio Parque Norte sufrió un hecho de inseguridad. Afortunadamente recuperó la bici por sus propios medios, pero destacó la demora de la policía.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 9 horas, cuando el protagonista de la historia fue en bicicleta a una panadería ubicada sobre Av. Independencia.

«La dejé en la puerta, obstruyendo el paso de la puerta, a la vista, pero sin candado. En un momemento pasa un chico, me levanta la bici y se pone a pedalear. Lo corrí pero se me escapó».

Inocentemente le llegué a decir «no me la saqués que es de mi vieja»

«Empiezo a gritar que me robaron la bici y un vecino se asomó. Nos subimos al auto y lo seguimos. No lo veíamos, pero fuimos por donde escapó hasta que lo encontramos».

«Lo seguimos por atrás, y doblamos por la Marcos Juárez. Lo escoltamos hasta que en la ruta pesada dobló a la izquierda para meterse al Botta».

«Se metió en el jardín de una casa, daba vueltas, intentó saltar una reja con la bici en la mano y no pudo. Ahí dejó la bici y se fue a una casa donde había gente, habrán sido familiares o amigos. Me bajo del auto, agarré la bici y me subí».

El damnificado comenta que durante todo el trayecto llamó a la policía y le daba ocupado.

«Recién cuando ya estaba arriba de la bici llamé y me atendieron. Les dije donde estaba y me dijeron ‘quedate ahí que mandamos un móvil'».

«Les dije que no, que me sentía expuesto y rodeado de gente que no conocía, posiblemente familiares del choro. Pero me dijeron que venían en seguida así que los esperé».

Demoraron 12 minutos en llegar, ya me estaba yendo yo cuando los crucé

El damnificado cuenta que hace poco también había llamado para avisar sobre un bache en la ruta un día de niebla, y que tampoco le atendieron. «Fue hace un mes más o menos, hice como tres intentos y no me atendió nadie».

«Antes había un número de atención al vecino. Llamabas al 104 por un bache o un montículo de basura, pero ahora hace rato que no te atiende nadie», destacó además.

