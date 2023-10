Lo secuestraron, le robaron el auto y le gatillaron

Anoche, un joven de 21 años fue secuestrado en su propio auto a punta de revólver. Le robaron el vehículo, el celular, y antes de soltarlo le gatillaron dos veces. Afortunadamente ninguna bala salió.

Todo comenzó cuando Gaspar se encontraba entrando el auto al garaje en el domicilio de sus padres, sobre la calle Traful en el barrio Los Olmos.

En ese momento fue interceptado por un sujeto armado, quien lo obligó a subirse al auto de la víctima (un Ford Fiesta). «Sentí el revólver en la nuca y me dijo, si colaborás no te voy a hacer nada», contó Gaspar.

«Me ví en la obligación de hacer lo que me decía. Lo llevé manejando hasta el barrio Las Playas, pasando en salón Royal House, y me dejó en un descampado».

«Ahí tuvo un inconveniente con el auto, me hizo volver y poner el auto en marcha. Me puso de copiloto, no me largó».

«Dimos un par de vueltas, pasamos por la Fábrica de Pólvora. Me amenazó con la pistola, 5 o 6 veces de muerte».

Me terminó dejando sobre la Av. Perón. Antes de dejarme se sintió que gatilló dos veces; gracias a Dios no salió ninguna bala, acá estoy

«Fui secuestrado en la plenitud de la palabra, a mano armada. Me robaron el auto y las pertenencias».

Luego tomó la palabra el padre de la víctima, Ezequiel, quien relató lo vivido cuando Gaspar volvió a casa y denunció inoperancia por parte de la policía.

«Vinimos a hacer la denuncia a las 4 más o menos de la madrugada. Anduve patrullando la ciudad yo solo a ver si encontraba al malandra este», comentó Ezequiel.

«Vinimos a hacer la denuncia y no nos dieron prioridad; hubo un intento de homicidio y no hubo prioridad. Vuelvo a llamar, a golpear el vidrio para exigir que me atiendan, y el policía me dijo no me volvas a golpear el vidrio así, como una amenaza de que la próxima me metía preso».

«Me retiré, llevé a mi hijo a casa para que se recupere, y seguí patrullando yo la ciudad. Es más, sigo dando vueltas yo porque acá no dan respuesta», sostuvo el padre.

Llamé al 101 a las 04:30, y me cortaron cuando dije que hubo un secuestro e intento de homicidio

El auto robado es un Ford Fiesta Kinetic, modelo 2016 de color azul eléctrico, con un pequeño alerón atrás. La patente es AA807BPR

«Estoy muy agradecido porque por ahí otra gente no tuvo la misma suerte que yo. Pero estoy cansado de tanta inseguridad, de tanta corrupción, de que no se pueda salir a la calle tranquilo», comentó Gaspar.

«Estamos pendiente de que te puedan robar, de que te puedan matar, y que por el capricho de algún salame vos no puedas vivir tu vida tranquila».

«Estoy totalmente atónito y todavía no me cae la ficha de que no tengo más nada de todo el laburo que hice durante 2 años y medio. Estoy cansadísimo».

Su padre es carnicero y también ha vivido muchos hechos de inseguridad. «He perdido la cuenta», respondió Ezequiel cuando se le preguntó.

Luego acotó: «Hago responsable de cualquier cosa que pueda pasar a la policía. Yo voy a salir a buscar justicia por mano propia; tengo que salir yo a recuperar el auto de mi hijo».

«Él ya sabe donde vivímos, así que para que él no vuelva a atreverse a hacer eso yo tengo que darle una lección, así que ahora tengo que salir y probablemente en pocos días esté preso yo», concluyó el padre.

Entrevista completa

¿Más información?

– Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

– Escribinos por WhatsApp: Click aquí

– Seguinos en Facebook: Click aquí

– Buscanos en Instagram: Click aquí

– Estamos en Twitter: Click aquí

– Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

– Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

– Estamos en Tik Tok: Click aquí

– Suscribite en YouTube: Click aquí

– Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí

No te olvides de visitar la página de inicio de Villa María Ya! para ver las noticias más importantes.