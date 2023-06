Los allegados de Stefanía Tello realizaron una manifestación en Tribunales

Hoy por la mañana, los Tribunales de Villa María fueron el escenario de una manifestación realizada por los familiares y amigos de Stefanía Tello, la mujer detenida por darle dos puñaladas a su novio en Los Olmos.

En la oportunidad, portaron una serie de pancartas y el padre de la aprehendida, Raúl Sosa, señaló en declaraciones a Villa María Ya!: «Stefanía Tello fue detenida el día lunes pasado por defenderse, porque la pareja le estaba pegando, estaba su niña también en casa, y ella reaccionó como reaccionó».

Asimismo, consideró que el hecho «no fue tan grave» y que la pareja de su hija «ya esta en su casa». «Tenemos pruebas de que ha andado bailando, que ha andado por todos lados, y mi hija por defenderse está presa», afirmó.

«No entendemos como puede ser que siga detenida»

Sosa resaltó: «No entendemos como puede ser que siga detenida, tenemos a su hija que no se quiere quedar con nadie, que hace una semana que lo único que hace es llorar».

Por otra parte, se refirió al hecho: «Esto se originó entre ellos dos, una pelea que habían tenido». «Tomás Carabajal va a su casa y la empieza a agredir, y mi hija reacciona, tenemos pruebas, tenemos audios», añadió.

En este sentido, manifestó: «Yo tengo una conversación grabada con él, donde él me dice que sí, que fue así, que el le pegó y que mi hija reaccionó».

«Era una relación violenta».

Por otra parte, Sosa habló del vínculo entre ambos: «Era una relación complicada». «Yo a mi hija especialmente ya le había hablado un montón de veces, de que no me gustaba esta persona porque sabemos que es una persona agresiva, que es una persona que no sabe hablar», agregó.

El padre de Tello manifestó: «Mi hija en febrero fue golpeada, no hizo la denuncia, pero está asentado en la Asistencia Pública eso». Además, afirmó que no entiende como la fiscal Juliana Companys no lo puede atender y señaló que los secretarios le dieron una explicación «muy por encima».

«Están por investigar, pero no han investigado hasta ahora creo que nada, porque si no mi hija tendría que estar libre».

Finalmente, Sosa destacó: «Que se haga justicia, porque si mi hija hizo algo mal, que lo pague, pero esta persona no puede andar libre». «Tomás Carabajal no puede estar libre», resaltó.

Video: entrevista de Patricia Gatti para Villa María Ya!: