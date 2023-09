Massa se refirió a la educación pública, el presentismo y el ausentismo

El candidato presidencial indicó que los docentes tienen que estar bien pagos pero que también hay que incorporar conceptos como el presentismo y el ausentismo para cambiar situaciones que se producen hoy y que perjudican la calidad de la educación

“Creo en la educación pública, pero quiero que los pibes tengan clases”

Sergio Massa dijo: “Yo creo en la escuela pública, creo en la universidad pública, pero quiero que los pibes tengan clases. Porque si tenemos edificios escolares que están rotos o docentes que no reciben por parte del Estado la capacitación que tienen que recibir, con pibes que hoy son hijos de la revolución tecnológica y docentes que son, igual que yo, de la era analógica, y en paralelo tenés que hay ausentismo docente porque no está premiado o castigado el presentismo o el ausentismo y bueno es lógico lo que pasa con las clases”.

Sobre la relación con los gremios docentes y la necesidad de penalizar el ausentismo, Massa señaló: “Yo se lo digo en la cara a Baradel y él lo sabe. Yo quiero docentes bien pagos, docentes capacitados. Pero en el aula. Y los suplentes en el colegio donde están designados como suplentes porque, si no, lo que termina pasando es que los pibes no tienen clases y le cagás la vida al pibe y al padre porque cuando ese pibe no tiene clases anda o a la deriva o si es un pibe más chiquito la mamá no sabe con quién dejarlo y no puede ir a laburar”.

