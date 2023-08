Muertes en Oncativo: la Justicia cita al dueño de la empresa

La Fiscalía de Instrucción de Río Segundo, que investiga la muerte de tres trabajadores de una empresa privada que realizaban tareas de reparación en una estación de bombeo de líquidos cloacales ubicada en la ciudad de Oncativo, citó al propietario de la compañía a tenor del artículo 80 del Código Procesal Penal de la Provincia que refiere a que una persona puede ser llamado al proceso a ejercer sus derechos desde el primer momento de la investigación, sin haber sido imputado.

Por el momento no existe imputación pero no se descarta que ocurra con el devenir de la investigación, habiéndose adoptado diversas medidas probatorias que se encuentran actualmente en curso. De acuerdo a los primeros elementos incorporados a la causa el hecho podría haberse desencadenado producto de la exposición de los trabajadores fallecidos a gases tóxicos presentes en el lugar. No obstante la causa se encuentra en el inicio del proceso de investigación.