Néstor Mojica recorre las calles de Villa María

Con la ambición de convertirse en el próximo intendente de Villa María, Néstor Mojica recorre la ciudad de cara a las elecciones del 1 de octubre.

El autodenominado «radical auténtico» busca construir cercanía con la ciudadanía recorriendo los barrios y conociendo las problemáticas de los vecinos.

Las propuestas de Mojica

En cuanto a sus propuestas, el candidato relató: «Se centran en ser transparente, en estar al lado del vecino, en construir política de acompañar las PyMEs, para que seamos nosotros generadores de trabajo, estar al lado de los barrios, que el crecimiento barrial sea equitativo, de que nosotros podamos, que Villa María esté lleno de viviendas, de trabajo, que esté lleno de una evolución transparente, de eso que hoy tanto pide el vecino: estar al lado de la gente».

«Hay que potenciar a los soñadores, a las soñadoras, hay que potenciar a la gente que quiere hacer, y fomentar el trabajo, la paz, la unión, el consenso, el diálogo, y establecer políticas claras, transparentes, y saber que funcionario que no funciona, tiene que ser desvinculado», afirmó.

También señaló: «Venir de lo privado ayuda mucho, porque venir de lo privado, uno aprende a gestionar, a administrar, y saber que el que no funciona debe ser desvinculado, no se puede tener un funcionario que no esté a la altura y a la exigencia del cargo».

«Lo que a mí más me interesa es promover la participación activa y constructiva de la sociedad, lo que a mí me interesa es estar al lado de cada villamariense», agregó.

¿Más información?

– Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

– Escribinos por WhatsApp: Click aquí

– Seguinos en Facebook: Click aquí

– Buscanos en Instagram: Click aquí

– Estamos en Twitter: Click aquí

– Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

– Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

– Estamos en Tik Tok: Click aquí

– Suscribite en YouTube: Click aquí

– Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí

No te olvides de visitar la página de inicio de Villa María Ya! para ver las noticias más importantes de la ciudad.