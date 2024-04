Piden ayuda para un perrito abandonado

Una persona se comunicó con este medio para avisar sobre un perro abandonado que no puede moverse y que se encuentra tirado en el barrio Nicolás Avellaneda.

Concretamente, el pichicho está sobre la calle Salta, cerca de la esquina con Intendente Correa. “Está tirado en el cordón, no puede caminar pobrecito, se ve que lo tiraron”, comentó la vecina que envió la imagen.

“Yo no me lo puedo quedar, sino me lo quedaría de mil amores. Está feo el tiempo y me dijo una señora que está desde ayer”, agregó.

