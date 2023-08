Rocío Galera desmintió su romance con Marcos de Gran Hermano

En una historia de Instagram, la villanovense Rocío Galera afirmó que no está saliendo con el ganador de Gran Hermano, Marcos Ginocchio, con quien había sido vinculada en redes sociales y medios nacionales.

«El finde fuimos a hacer dos presencias junto a Marcos, una en Roof LV, otra en Arroyito, fuimos en el mismo auto solo porque nos llevó la misma persona», afirmó la joven. Además, agregó: «Marcos me parece una persona muy tranquila, educada y respetuosa, pero no pasó más que compartir dos presencias».

Por otro lado, indicó: «Los fans nos sacaron fotos y videos, nos vincularon y no es así. Me podría haber tocado con cualquier otro famoso viajar, y no es motivo para vincularnos». «Para mí fue una salida más no esperaba tanta repercusión ni que se inventen tantas cosas. No estoy saliendo con nadie y nunca salí a hablar o confirmar algo que no pasó», añadió.

Finalmente, Galera consideró: «No crean todo lo que ven en redes. Ni saquen conclusiones sin informarse. De mi parte doy por finalizado el tema». Cabe destacar que el rumor había trascendido el martes, a raíz de un video compartido en TikTok por una cuenta fanática de Ginocchio.

Foto: Facebook Rocío Galera.