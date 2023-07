Tío Pujio y la problemática de las motos

Al igual que en oportunidades anteriores, vecinos de Tío Pujio reclaman por jóvenes que corren picadas, poniendo en riesgo sus vidas, la de terceros, y molestando con los fuertes ruidos.

«Nuevamente los vecinos autoconvocados de Tío Pujio nos vemos procupados por el ‘tema motos’. Hace tiempo atras hicimos conocer nuestro descontento con la situación y se prometió de parte de las autoridades realizarse quizás megaoperativos u operativos de saturación», comentaron a este medio.

«Aún al día de la fecha no ha pasado nada; los niños, adolescentes y jóvenes nuevamente tomaron las calles de la localidad con sus motos, sin patentes, sin cascos, a toda velocidad, sin importarle nada de nada, ni los vecinos, ni los ruidos».

«En el pueblo tenemos niños con autismo y nadie se está preocupando por ellos. Al día de la fecha Tío Pujio no cuenta con móvil policial y esto hace como dos semanas ya; desconocemos el porqué no hay móvil».

«Estamos totalmente desprotegidos en cuanto a prevención, delitos, robos, y lo que ocurra no tenemos quien nos resguarde. Necesitamos urgente una solución».

«Ya no podemos seguir así, la gente no tiene hora sin ruido, siesta con ruidos, tarde con ruidos, noche con ruidos y picadas acostándose arriba de las motos (video), es una cosa tremenda lo que está ocurriendo y necesitamos intervención o cambio de personal si no se hace».

¿Más información?

– Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

– Escribinos por WhatsApp: Click aquí

– Seguinos en Facebook: Click aquí

– Buscanos en Instagram: Click aquí

– Estamos en Twitter: Click aquí

– Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

– Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

– Estamos en Tik Tok: Click aquí

– Suscribite en YouTube: Click aquí

– Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí

No te olvides de visitar la página de inicio de Villa María Ya! para ver las noticias más importantes de la ciudad.