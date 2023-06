Un hombre no ve sus hijos desde hace 8 años: quiere pasar con ellos el Día del Padre

Un vecino de Villa María, Richard Oscar Vélez, no puede ver desde hace ocho a años a sus dos hijos y quiere pasar el Día del Padre junto a ellos.

Acompañado por sus abogadas, Silvia Medina y Luciana Lazos, el ciudadano dialogó con Villa María Ya! y afirmó: «Como papá no puedo estar con mis hijos, disfrutarlos obviamente, y bueno, he llegado a la Justicia para ver qué me dice».

«Me gustaría saber cual es el problema», dijo ante una consulta de porqué no puede ver a sus hijos. Asimismo, contó que pagó hasta el año pasado la cuota alimentaria. «Si yo sigo cumpliendo, y no cumplen del otro lado, habría que ver como se puede hacer», afirmó Vélez, quien también se hacía cargo de los gastos médicos por 50 mil pesos mensuales.

Finalmente, se refirió a lo que desea para este Día del Padre: «Me gustaría pasarlo con ellos, esperemos que la Justicia nos de bolilla». «Ellos -por sus hijos- saben que los quiero, y lo único que quiero es estar con ellos. Nada más. Ocho años hace que estoy esperando», afirmó.

«No ha habido forma de que esta señora acceda»

Una de las abogadas defensoras, Medina, señaló: «Estamos con dos autos interlocutorios ya en la Justicia, donde ordenan el régimen comunicacional, pero no ha habido forma de que esta señora acceda y nos reconozca el derecho del papá a tener contacto con sus niños».

«Hemos hecho denuncias penales, tres denuncias penales exactamente en las fiscalías de esta sede, y todavía estamos esperando. Hay una que está a despacho desde el año pasado, desde julio», agregó.

Asimismo, la jurista afirmó: «Están evaluando si es o no el delito, si encuadra esa conducta de la mamá en la figura penal del impedimento de contacto».

«Hoy hay un papá que hace ocho años está luchando, y lo llamativo también es que en esos ocho años de transitar los pasillos del tribunal, hasta el día de la fecha, la señora no ha comparecido al tribunal, ni con un abogado ni personalmente».

Los autos interlocutorios

Por su parte, Lazos explicó lo que significan los mencionados autos interlocutorios: «Es que hay dos sentencias judiciales que establecen régimenes comunicacionales».

«En la última, que fue la de octubre del año pasado, se estableció un régimen comunicacional en el cual el papá debía retirar a los niños los días martes y jueves, desde las 17 a las 20, este papá se ha dirigido al domicilio, pero nunca, o ha sido atendido en la puerta, jamás, o veía a los niños a través de la ventana que se asomaban y nadie le atendió, directamente no estaban», agregó.

Una historia que viene del 2015

Asimismo, Lazos narró cual fue el proceso que atravesó Vélez hasta el día de la fecha para poder ver a sus hijos. «El comparece, inicia una demanda por régimen comunicacional, en el año 2015. Se le notifica a ella al domicilio real, porque como dice la doctora Medina nunca compareció, se fija una audiencia para la escucha a los menores, y una audiencia del artículo 58 para con ella, la cual tampoco compareció, y sale la primer sentencia, el primer auto, que fija un régimen comunicacional», afirmó.

Además, agregó: «Esta señora tampoco cumplió con el régimen ni tampoco le entregaba los niños en el horario establecido en la sentencia, y el señor viene con nosotros el año pasado previo al Día del Padre, que también solicitamos el cumplimiento de ese régimen y que por favor pudiera pasar él el Día del Padre con sus hijos».

«Se hizo caso omiso, no nos hicieron lugar, se fija otra audiencia que también fue debidamente notificada, a la cual tampoco compareció ni tampoco llevó a los niños a la escucha de menor», señaló Lazos, quien agregó que en ese momento salió el segundo auto interlocutorio.

Finalmente, manifestó: «Hoy no nos queda otra que recurrir por esta vía, ya que ayer también presentamos un escrito para que él pudiera pasar este año el Día del Padre con sus hijos, y el pedido todavía está a despacho».

Audio: Declaraciones de Richard Vélez, Silvia Medina y Luciana Lazos para Villa María Ya!: