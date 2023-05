Una madre denuncia que su hija cayó de un colectivo y sufrió un corte

Durante las últimas horas, una madre y vecina de barrio Bello Horizonte afirmó que su hija cayó desde un colectivo en movimiento y sufrió un corte en su cabeza.

Precisamente, señaló que la menor tomó el colectivo en torno a las 6:15 de ayer en la esquina de avenida Universidad y Guayaquil, ya que a las 7:15 ingresaba a clases en el Colegio Nacional. Asimismo, resaltó que el colectivo pertenecía a la línea 16B y que descendió en la esquina de Bartolomé Mitre y Santiago del Estero.

“Cuando baja el segundo escalón, no llegó a bajar el último que el chofer arrancó con todo el colectivo y no se dio cuenta que la nena todavía no había bajado, ella se resbala y golpea la cabeza contra el cordón de la vereda, se abrió la cabeza”, relató la madre de la estudiante.

Por otra parte, afirmó que el conductor del colectivo no paró ni se dio por enterado de la caída de la pasajera. “En la escuela llamaron a la ambulancia, la preceptora tomo todas las precauciones que toman cuando hay un accidente dentro de la institución, siendo que esto no fue adentro, fue fuera del colegio, pero igualmente tomaron las precauciones que tienen que tomar”, agregó.

Además, la madre de la menor señaló: “La llevé a la Asistencia Pública y ahora tenemos que tener cuidado que tolere las cosas, que no vomite, que no tenga dolores de cabeza. Ahora está acostada, está con mareo y mucho dolor de cabeza”.

“Me comuniqué con Miguel Vita, que creo que es el encargado de los choferes, y todavía estoy esperando respuesta. Si me pidió que le pasara foto del boleto, para ver que chofer estaba a cargo de la unidad en ese momento”, añadió la mujer.

Finalmente, contó que siempre le pide a su hija que preserve el boleto. “Por ahí llega tarde y eso es un justificativo de la tardanza también”, explicó.

Audio: entrevista de Patricia Gatti a la madre de la menor para Villa María Ya!: