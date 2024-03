VIDEO: ¿Cómo es el día a día del comedor Caritas Felices?

Durante las últimas horas, Villa María Ya! visitó el comedor Caritas Felices, que brinda contención a varios niños en el sector de barrio La Calera.

En la oportunidad, nuestro equipo periodístico dialogó con quien dirige los destinos del espacio, Marisa Sánchez, quien afirmó: “Estamos pasando momentos difíciles, pero bueno, la gente siempre nos está ayudando. No como antes, no la misma cantidad de antes, porque sabemos la situación económica de cada uno, pero se está llegando a ayudar. El tema es de que cada día tenemos más niños, cada día necesitamos más alimentos, y bueno, no es nada fácil”.

Asimismo, contó que reciben diariamente aproximadamente a noventa niños, incluyendo a algunos a quienes le mandan viandas. Además, precisó que las comidas las entregan de lunes a viernes en horario nocturno.

Buscan realizar talleres

Por otra parte, Sánchez habló de que en su momento el comedor Caritas Felices albergó diferentes talleres, aunque todo se interrumpió con la pandemia del coronavirus. “Me gustaría volver a retomar esto, para que ellos no estén en la calle, si no que tengan un espacio para aprender, y de paso darles la leche”, señaló.

Además, manifestó: “El espacio está, así que aquel que quiera llegarse y sumarse con algún taller es bienvenido”. También contó que más allá de los alimentos, la gente puede donarles diferentes elementos que reciben para los niños, como indumentaria o útiles escolares.

Para tal fin, dejó a disposición su número de teléfono: 3534114971. “El que quiera contactarme y donar algo, y no pueda llegarse, nosotros vamos y lo buscamos”, resaltó. Finalmente, Sánchez también invitó a la población a conocer el comedor.

Mirá la entrevista brindada por Marisa Sánchez a Villa María Ya!:

