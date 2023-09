70 obras fueron seleccionadas para exponerse en el Salón de las Mujeres

Tras una convocatoria con más de 140 artistas visuales inscriptas, quedaron seleccionadas 70 obras para formar parte en una nueva edición del Salón de las Mujeres Marina González de Lucchini.

Cabe destacar que la iniciativa impulsada por el municipio a través del Museo Municipal Fernando Bonfilgioli, en articulación con la Agencia Córdoba Cultura, se radicará en tres salas del Museo, desde el 15 de septiembre al 19 de noviembre, invitando a toda la comunidad a recorrer las galerías.

En detalle, se trata de artistas profesionales y aficionadas cuyas creaciones se enmarcaron en las categorías de grabado, escultura, dibujo, objeto, fotografía, instalación y videoarte.

En esta oportunidad, la selección estuvo a cargo de un jurado de referentes visuales compuesto por Carina Cagnolo, Ana Gabriela Manfredi y Sofía Sartori.

En ese sentido, el listado de obras y artistas seleccionadas es el siguiente:

-Memoria móvil Agostina Barborini

-S/T Alma Schewe

-Vestigios Ana Florencia Gómez

-El acto de resistir y Retrato alveolar Ana Zych

-Hoy me acepto Analía María Carvajal

-Arqueología del olvido Atenas Adalid

-Inútil y Melancogénesis (III) Ayelen Mohaded

-Registro: Metamorfosis y Registro: muda (o cambio de piel) Aylén Perossi

-Tu conexión es Inestable II Azul Cooper

-Simeón Wanda Carolina Bustos

-Dibujos corridos Camila Bouchet

-Ropa quemada Carmela Trejo Rodríguez

-Viaje Carola Piotti

-Sur Carolina Martínez

-Cadáver y Gélides Cecilia Orso

-Mujer Paletas – Concepción María Ordóñez

-¿A dónde iremos a parar, sin el sueño rosado de un jardín en el baño? Daiana Martinello

-Gemelas – Emilia Di Pascuale

-Escribir el silencio y ¿Qué le pedimos al amor? Emiliana Sinigaglia

-Valiente y vulnerable Eugenia Perez Carrera

-Después de responder a una de mis preguntas los vi expandirse en formas geométricas Eva Semino

-Plantas de casas Gabriela Sol Morales

-La hija de nadie Guadalupe Diaz

-S/T (del proyecto «Chapita o cómo construirse una persona esplendorosa con lo que tenemos a mano») y Pecher (del proyecto «Chapita o cómo construirse una persona esplendorosa con lo que tenemos a mano») Guiomar Barbeito

-Lo que queda del día Ileana Del Valle Gonella

-Entre Jéssica Agustina Gómez

-Todo lo que me conmueve es mi hogar Julieta Magnasco

-Mary Andrada soldando placas gráficas Karen Araceli Palacio Pastor

-Respiración sobre un vidrio Lucia von Sprecher

-Del Barrio Lamadrid María Cecilia Uribarren

-Revestir y resistir y ¿Hablar es correr el riesgo de mentir? María Constanza Ruibal

-Creo que vivo en el futuro y Todo arde en su propio fuego María Guadalupe Dean Eguia

-Huella en voligoma María Marta Ovelar Tinta

-Puente María Paz Coliguante

-Hasta entonces, todo había sido blanco Mariana Guagliano

-Para mi tristeza, violeta azul Mariana Luz Bernardi

-Sin título (estampado de un papel sulfito) Mariana Ramírez

-La anacrónica insistencia por nacer y Los oficios de la magia Mariana Robles

-Conjuros Mariel Alejandra Pedernera

-Oir Marta Liliana Marisol San Jorge

-Mientras río…suene VIII Martha Beatriz Chiarlo

-A la espera del viento Melina Airaudo

-Haus M Mercedes Laguinge

-Carta Topotésica Milagros Grosso

-Interferencia Milagros Monge

-Los 29 II Milagros Rosales Testoni

-Estrellas Dibujan Recuerdos Natalia Soledad Simón Fareleira

-Bajo el manto seguro de la noche Nilda del Rosario Mediavilla

-No me escondo, ni te miento, solo no sabía cómo decírtelo y 16 nombres propios Paloma Ludueña

-Tríptico – Paola Clara Sferco

-Silencio-Ausencia Rodriguez Milagros Sofía

-Zona de confort Romy Castiñeira

-Cartografía Vegetal II y Cartografia vegetal I Silvana Elizabeth Montecchiesi

-El aire detrás mis párpados / serie negra Silvia Alejandra Martín del Campo

-Simbiote1A Relicario: autorretrato transformer y Simbiote3B fitotetas: autorretrato transformer Sofía Gabriela Menoyo

-Lo brutal y el silencio Sofía Inés Felici

-Pachamama mirando historias Verónica Anahí Córdoba

-Tesauros, colección de lo que no te dije Verónica Taranto

-El grito de Lucy Victoria Liguori

-Aquello que bordea la profundidad Victoria Mena

-ST Yésica Antonella Pérez Camacho

Cabe destacar que en el total de inscriptas, se registraron participantes de Villa María, Villa Nueva, Rio Ceballos, Rio Tercero y Bell Ville, entre otros. Además, es oportuno informar que quienes forman parte de la propuesta participan también para acceder al premio adquisición por un valor de 350 mil pesos.

Es importante señalar que el Museo Municipal se destaca en la provincia por contar con un elevado porcentaje de autoras en las obras de su colección, con el objetivo de incrementar con paridad de género el acervo cultural de la ciudad.

