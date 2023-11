“Cacho” Buenaventura palpita su show en Villa María: dijo que es “una ciudad amiga”

El próximo viernes 24 de noviembre, el reconocido humorista “Cacho” Buenaventura brindará dos funciones en el Villa María Shopping, y en este marco dialogó con Villa María Ya! en la previa a dichos shows.

Concretamente, mencionó que para él es “una ciudad amiga” y “de buenos anfitriones”. “Me han hecho sentir como en mi casa”, agregó.

Asimismo, Buenaventura señaló: “Todos los gringos de Villa María me los encuentro en Carlos Paz”. “Es maravilloso, es gente de tocar, de abrazar, de dar señales así”, añadió el humorista, quien resaltó que los villamarienses están contentos de su lugar de raíz.

Por otra parte, recordó cuando jugaba al billar en el club Sarmiento de la ciudad y se refirió a su presentación del próximo viernes en la ciudad: “Vamos a hacer dos funciones, a las 21 y a las 23 horas, con “Cacho” Buenaventura show, una invitación a festejar la vida”.

En la oportunidad, el humorista también habló del hecho de que inaugurará la sala “Osvaldo Angel Samuel” del Villa María Shopping: “Me siento distinguido, me siento honrado por abrir un espacio para la cultura, para la expresión artística, para todas las expresiones que incluye la cultura”.

“Agradezco a la gente del Shopping, a la gente de la sala, agradezco al que tuvo la idea de que fuera yo el que diera el puntapié inicial, y a ustedes chiquitos de Dios los voy a estar esperando”, agregó.

Consultado por el presente del humor, Buenaventura manifestó: “A mí con esta cara te imaginás que no me resulta difícil hacer humor, la gente me ve y se empieza a reir, y la gente tiene ganas de reirse, la gente tiene ganas de venir a reirse como si no los vieran, así como una escapada, una travesura, y vienen y son protagonistas”.

“Está un poquito más fácil para la necesidad del humor”, agregó. Finalmente, manifestó: “Esta propuesta es eso, quedarnos de sobremesa y juntarnos para estar contentos, para estar felices, para festejar estar vivos, que no es poco”.

Cabe destacar que las entradas anticipadas ya están a la venta y que se pueden obtener en Apptitud (Instagram @apptitudvm), Lo de Valdez (@valdez_shoppingvm), Café Sudcinemas (@cafesudcinemas) y en alpogo.com

Video: entrevista de Villa María Ya! a “Cacho” Buenaventura:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Villɑ Mɑɾíɑ Yɑ! (@villamariaya)

