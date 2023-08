Concentración en pedido de justicia por el niño fallecido en ATE

Esta mañana se produjo frente a tribunales la reunión de familiares y amigos de Francisco Pinto, el niño que murió en un cumpleaños que se celebraba en el salón del gremio de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

La fiscalía de primer turno le pidió a la familia que ingrese al edificio, la familia reclama que aún no llegó la pericia del portón, no tienen acceso a la causa, no hay imputados y están a la espera de alguna resolución.

Recordemos que Francisco fallece cuando se le cae encima el portón del cual la familia reclama la llegada de una pericia.

