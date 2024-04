Conrero, durísimo contra la ex gestión de Martínez

El presidente de la Liga Villamariense de Fútbol, Diego Conrero, acusó gravemente al ex presidente Claudio Martínez.

Sucedió en el marco de la asamblea que precede a las votaciones para elegir un nuevo mandatario.

Conrero acusó a Martínez de dejar un estado contable deplorable e injustificado, por la que dio una respuesya “vaga y maliciosa”.

Además, aseguró que cuando era presidente, habló en la previa de un partido con un árbitro para que perjudique a Ricardo Gutiérrez de La Palestina, club que jugaba contra Alumni.

Por este hecho fue denunciado penalmente en la fiscalía de turno a cargo del Dr. René Bosio.

Son tres los candidatos: los nombrados Conrero y Martínez, y el más joven Lucas Martinetti.

Leave This Blank: Leave This Blank Too: Do Not Change This: