El lunes comienza el juicio a «La Mole” Moli por violencia de género

Fabio “la Mole” Moli, irá a juicio desde este lunes por hechos de violencia de género denunciados por su expareja que lo acusa de ejercer violencia machista contra ella.

Si Moli es hallado culpable podría ser condenado a 4 años de prisión.

Además, una mujer vecina de la víctima lo acusa de hechos violentos, aunque sin connotación de género.

El juicio a la «Mole» Moli será llevado adelante por la Cámara 12 del Crimen de Córdoba, que estará presidida por la doctora Gabriela Bella mientras que el fiscal Mariano Antuña será el fiscal a cargo de la acusación.

El juicio tiene previsto que las audiencias se desarrollen durante lunes, martes y miércoles de la semana que viene, por lo que antes del próximo fin de semana podría conocerse el fallo.

“El lunes comienza el juicio a Fabio Moli por hechos de violencia de género, que tiene previstas tres audiencias por dos acusaciones distintas; una por dos hechos ocurridos en 2019 denunciados por su expareja por coacción y lesiones leves.

La otra requisitoria fue presentada por una vecina, que casualmente fue quien asistió a la víctima tras los hechos de violencia, una señora de apellido Pereyra, que lo acusa de violación de domicilio”, detalló el fiscal Antuña.

En esa línea, el fiscal confirmó que la primera denuncia se encuadra en hechos de violencia de género y aseguró que en caso de confirmarse las pruebas durante el proceso, se pedirán las condenas pertinentes para el acusado.

“Si la prueba nos lleva al grado de certeza necesario, solicitaremos las penas que correspondan. En este caso, el posible delito de coacción es el que tiene las penas más graves que van de entre 2 y 4 años de prisión”, advirtió el funcionario judicial.

El Hecho

De acuerdo al Polo de la Mujer de la localidad de Villa del Rosario, Marta Galiano (la negra) llegó a la dependencia “muy golpeada” por lo que Moli quedó imputado por “la supuesta comisión de los delitos de lesiones leves calificadas reiteradas y amenazas reiteradas”.

La palabra de «La Mole» Moli

En su momento, Moli habló del conflicto conyugal: “La discusión existió, obviamente. Se ve que cuando discutimos se le salió la cadena y dijo ‘no quiero estar más con este loco, se fue a la mierda, y fue a la Policía”.

No obstante, luego enfatizó: “No puede ser que la Negra tenga la cara desfigurada si yo no le pegué en la cara. No le pegué en ningún momento. Fue una discusión terrible, grandísima a la mañana temprano, pero quedó todo bien. Ella se fue a comprar las cosas y yo tipo 9 de la mañana me fui a laburar. Estaba todo bien, no sé qué le pasó a la Negra. Hemos tenido miles de discusiones y hace 30 años que estamos juntos”.