Néstor Mojica felicitó a Myrian Prunotto ¿Posible candidato a intendente de Villa María?

El presidente de la Cámara de Panaderos local, Néstor Mojica, felicitó a Myrian Prunotto por su candidatura para la vicegobernación de la provincia y a relucir su vínculo con la compañera de fórmula de Llaryora.

«Como RADICAL AUTÉNTICO QUE SOY, les quiero contar que hace unos meses me reuní y me reuno con MYRIAN y me ratificó la ganas de seguir adelante en la política. Ella como yo, es una correligionaria del interior incomprendida por la rancia dirigencia y ninguneada por quienes se creen propietarios de nuestro partido, que hablan de democracia y obstruyen la participación verdadera de la gente», comentó Mojica

«Hoy los AUTÉNTICOS RADICALES ESTAMOS FELICES!. Felices porque vamos a acompañar con firmeza, convicción y trabajo a una MUJER que es el VERDADERO FEDERALISMO CORDOBÉS RADICAL. VIVA LA UNIÓN CÍVICA RADICAL!!! VIVA LOS RADICALES AUTÉNTICOS!!! VAMOS MYRIAN PRUNOTTO!!! VAMOS CÓRDOBA!!! VIVA VILLA MARIAAA», agregó el panadero.

«La pregunta que me hice en su momento y seguro muchos de ustedes me harán será: ¿Por qué quiero participar en la política? Y la respuesta que siento para mí y para ustedes es la siguiente: Sé que la participación ciudadana es el corazón de la democracia, pero también todos sabemos que los vecinos y vecinas solemos sentir desafección por la política, pero esto sucede porque relacionamos la política solo con ellos, con aquellos que votamos una vez cada cuatro años y que son los encargados de dirigir y decidir sobre todos los asuntos que nos conciernen directamente».

«Sin embargo, aunque digamos frases como que no nos interesa la política o que la política solo está en manos de unos pocos, la verdad es que la política nos concierne a todos, y en todos los ámbitos de nuestra vida: afecta a nuestras viviendas, a nuestra educación, a nuestra salud, a cada cosa. Incluso en nuestra vida privada estamos continuamente tomando decisiones políticas», sostuvo el autopercibido radical auténtico.

«Por eso quiero participar en política, porque quiero ayudar a la gente, a mis vecinos, quiero cambiar mi ciudad, y el país. Quiero acabar con la corrupción. Quiero que se contagie la alegría de la dignidad que da el trabajo, del valor que propicia la justicia de sentirse recompensado por el sacrificio cotidiano. En definitiva, quiero poder contribuir directamente a la mejoría de nuestra sociedad».

«De ahora en más, quiero ser parte de tu proyecto de cambio, de tu escucha, de tus reclamos, de tus sueños, de tus proyectos, de tu expectativa por un futuro mejor. Te propongo el protagonismo del encuentro, de la escucha, de la honestidad y la de trabajar para un hoy mejor», concluyó Mojica.

