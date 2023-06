Perdió un ojo hace décadas: en la UNVM se le colocó una nueva prótesis

Julio tiene 63 años, es oriundo de la provincia de Santa Fe y hace más de cuatro décadas perdió uno de sus ojos en un accidente mientras trabajaba en el campo.

En ese momento, y con los recursos que tenía, le colocaron una prótesis que nunca recibió un correcto mantenimiento. Ahora docentes y estudiantes de la Licenciatura en Óptica y Contactología de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) le hicieron y adaptaron un nuevo dispositivo ocular.

Desde el 2022 el Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas de la UNVM ofrece un Ciclo de Complementación Curricular de Licenciatura en Óptica y Contactología que es dicta a distancia y que cuenta con encuentros presenciales que permiten llevar a la práctica todos los conocimientos adquiridos durante el cursado.

Es en ese marco que, en el Taller de Integración Profesional, docentes y estudiantes de la carrera abordaron el caso de Julio, quien hace años perdió su ojo y tenía una prótesis que nunca había sido reemplazada ni recibido el correcto mantenimiento.

Tal y como lo enuncia la grilla curricular aprobada por el Ministerio de Educación de la Nación, la carrera cuenta con una materia de ‘Prótesis Ocular y Oculofacial’ en donde los estudiantes aprenden sobre tipos de implantes, materiales, procesos de adaptación, abordaje de pacientes desde una perspectiva psicológica, medidas, estrategias para el seguimiento y controles de la persona en el post de la operación, entre otros temas.

El contenido de este espacio curricular, concatenado con lo impartido en otras materias, fue lo que hizo posible que en uno de esos encuentros presenciales el equipo pudiera mejorar la calidad de vida de José, quien viajó desde su provincia para recibir la atención de los profesionales de la UNVM.

«Les quiero compartir el bienestar que experimenté el mismo día que me brindaron su grata atención sobre la prótesis ocular en la Universidad» inicia en el audio que envió Julio al grupo.

«Ya no siento la molestia de tener los párpados pegados a la prótesis, algo que era muy molesto y no tengo que hervir agua día por medio. Gracias también a la valiosa explicación que me brindaron sobre cómo usar la solución salina y la solución oftálmica. Ahora mis párpados se mantienen humectados y sin molestia».