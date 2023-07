Rodríguez Larreta estuvo en Córdoba

El precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, estuvo este viernes en la provincia de Córdoba donde visitó Córdoba capital, Río Ceballos, Salsipuedes, Valle Hermoso, Huerta Grande y La Falda.

Durante el recorrido, lo acompañaron los precandidatos a diputados nacionales, Pedro Dellarossa y Javier Dieminger.

“Somos un país unitario pero vamos a volver a ser un país federal, eso supone que las provincias administren más recursos, hay que replantear la coparticipación”, declaró Rodríguez Larreta en la conferencia de prensa que ofreció en Valle Hermoso, en la que también participó Javier Dieminger.

En ese sentido sostuvo que “es una injusticia que haya diferencia en los valores de los servicios, es una decisión estrictamente del kirchnerismo en esta vocación que tiene de descentralizar los fondos”, y agregó: “Parte del cambio profundo es volver a hacer de la Argentina un país federal”.

Asimismo, el referente de JxC expresó su apoyo hacia los precandidatos a diputados nacionales: “Representan la gestión y los resultados”. En ese contexto declaró: “Este país necesita gente que haga y me siento muy representado con los dirigentes con los que comparto lista”.

Y sostuvo que “nosotros gobernamos, tenemos los pies sobre la tierra, no vamos a proponer medidas mágicas ni populistas».

A su vez se refirió a las riquezas de la provincia y remarcó que de haber mayor conectividad podrían atraer mucho más turismo: “Es una zona donde hay mucho potencial de destinos turísticos muy atractivos y de economías regionales”.

Y agregó: “Tenemos que aumentar la frecuencia de vuelos si nosotros queremos que venga el turismo”.

A nivel nacional el precandidato hizo énfasis en mejorar el sistema educativo, y aseguró que de asumir como presidente será una de sus prioridades: “Hay que tener más días de clases, más horas de chicos en las aulas, una escuela que no está conectada a internet no existe. Son cosas elementales que no suceden hoy y hay que apuntar a 190 días de clases efectivos”.

Finalmente, se mostró alejado de las peleas y remarcó que la única manera de ganarle al kirchnerismo es a través de la unidad y de una “mayoría fuerte”.

La agenda de Rodríguez Larreta comenzó por la mañana en Córdoba capital, allí se reunió con representantes de la asociación de jóvenes empresarios. Participaron del encuentro las precandidatas a diputadas Silvia Paleo y Máriam Monguzzi, también estuvo presente el presidente del PRO en Córdoba, Oscar Agost Carreño.

Luego, se trasladó hacia Río Ceballos para recorrer la ciudad y conversar con los vecinos, durante el encuentro, el referente de JxC se interiorizó sobre sus principales preocupaciones. Lo acompañaron en el recorrido el intendente electo de Río Ceballos, Ezequiel Lemos, y el precandidato a diputado nacional, Pedro Dellarossa, entre otros.

Al mediodía visitó Salsipuedes, allí compartió un almuerzo con intendentes de distintos municipios cordobeses. Al finalizar el encuentro partió rumbo a Valle Hermoso donde brindó una ronda de medios acompañado por el ganador de las últimas elecciones municipales, Daniel Spadoni. También se reunió con vecinos y militantes.

El quinto destino al que asistió fue Huerta Grande, en la localidad mantuvo un encuentro con militantes y al concluir habló con medios locales. Lo acompañó en las actividades el reciente ganador a intendente, Germán Corazza.

El precandidato cerrará su recorrida en La Falda junto al intendente reelecto y precandidato a diputado nacional, Javier Dieminger. En este último punto, Rodríguez Larreta recorrerá el lugar, dialogará con medios y también asistirá a la previa del Festival de Tango.

