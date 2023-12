Una joven extravió su aguinaldo: pide ayuda para recuperarlo

En las vísperas de Navidad una joven de Villa María extravió su aguinaldo, por lo que pide ayuda para poder recuperarlo.

Precisamente, se trata de Jana Fissolo, quien dio a conocer lo sucedido en un grupo de compra-venta de la red social Facebook. En una publicación, resaltó que perdió el dinero en horas de la siesta/tarde del domingo 24 de diciembre.

Asimismo, la joven relató: “Andaba a las corridas tratando de que no faltara nada para la Navidad en casa, y salí apurada en moto con la mochila abierta. Perdí el aguinaldo que me habían dado en el trabajo, se lo necesaria que es la plata hoy en día más aún, pero en el papel que estaba agarrado con eso, decía mi nombre y aguinaldo”.

“Solo lo publico porque mis seres queridos me vieron pasar una fiesta llorando, cuando la idea era disfrutarla con ellos. Y me pidieron que lo hiciera público porque ellos confían en que Dios me va a ayudar. Si la encontró alguien honesto, se que la devolverá.. y sino realmente espero que realmente le hiciera falta y le cambié la navidad. Solo eso, disculpen y gracias. Que tengan un buen comienzo de año”, concluyó.

Foto: region.net.ar