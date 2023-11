Votó Karina Bruno: “Votar hace que otro no elija por vos”

La legisladora provincial electa por JxC, Karina Bruno, fue a votar al colegio Dr. José Bianco junto a su sobrino.

“Estamos fuera de esta elección en el sentido de que nuestro espacio no participa con ningún candidato. La vivo como un ciudadano más, con la importancia de entender que es la elección de un Presidente”, comentó a este medio.

“Esperando que con lo que resulte mañana se pueda empezar a construir un país que sea lo mejor para todos, con más justicia, con más equidad, con más tranquilidad”, añadió.

“Más allá del resultado, que no me involucro desde lo partidario, como ciudadana no espero más que eso. Con mucha responsabilidad siempre cumpliendo con el deber y el derecho de venir a emitir el voto”, dijo.

“Este deber es el más importante porque votar hace que otro no elija por vos, más allá de que el resultado final no sea el que vos elegiste. Hay toda una generación que gracias a Dios creció en democracia”, agregó Bruno.

“Una democracia que claramente es joven y está en deuda con su eficiencia, pero que sin dudas es el mejor de los sistemas y el que hay que defender”, afirmó.

Sobre votar con su sobrino, Bruno comentó: “Tratamos de hacerlo casi todas las elecciones… me encanta venir con él”, sostuvo, recordando cuando era joven e iba a votar acompañada con su padre.

¿Más información?

– Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

– Escribinos por WhatsApp: Click aquí

– Seguinos en Facebook: Click aquí

– Buscanos en Instagram: Click aquí

– Estamos en Twitter: Click aquí

– Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

– Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

– Estamos en Tik Tok: Click aquí

– Suscribite en YouTube: Click aquí

– Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí

No te olvides de visitar la página de inicio de Villa María Ya! para ver las noticias más importantes.