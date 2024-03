¡Yo acuso!: Vecinos denuncian mugre, yuyos y alimañas en baldío de barrio San Martín. Mire el vídeo.

El baldío en cuestión está ubicado en calle Ayacucho, entre Tucumán y Gervasio Posadas

Hay escombros, muy pocas veces cortan los yuyos y aparecen alacranes, dicen el vecino del lugar que se comunicó con Villa María Ya.

El vecino, antes de comunicarse con nuestra Redacción, hizo reclamos ante la municipalidad,

Dijo textual: “la municipalidad no me los toma, yo llamé varias veces y nunca tienen anotado el número de reclamo que me dan”.

Asimismo, el denunciante dijo que el baldío tiene dueño: “Pertenecía a un hombre que lo tenía muy cuidado, pero falleció, y a él o los actuales propietarios no les interesa la limpieza del lugar.

Foto ilustrativa

