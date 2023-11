Cárcel de barrio Belgrano: un interno está en huelga de hambre desde hace varios días

Un interno de la cárcel de barrio Belgrano, Claudio Sergio Paul Márquez, lleva varios días en huelga de hambre y su esposa comienza a mostrar su preocupación.

Concretamente, se contactó por tal motivo con Villa María Ya!: “Necesitamos una respuesta de Tribunales para que le den fecha de juicio a mi marido, que está en huelga hace del 1 de noviembre”. “El abogado no se mueve le dice que lo va ir a ver y no va, manda escritos a Tribunales y tampoco tiene respuestas, le están rechazando todos los escritos”, agregó en un mensaje enviado a través de la red social WhatsApp.

Asimismo, señaló: “Necesitamos que nos escuchen o que nos den respuestas, mi marido no pide que le den la libertad, quiere que le den fecha de juicio nada más, mandan escritos, no le responden, los rechazan el abogado tampoco se mueve, lo tiene con vueltas”.

Finalmente, la esposa del interno señaló que este último lleva cinco meses privado de su liberad. “Esta en la cama sin fuerzas, porque no come nada solo líquido para no deshidratarse. el miedo mío es que se venga muy abajo y no se pueda recuperar después”, concluyó.