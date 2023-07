El audio en el que Fernández le dijo a Piedra que Emiliano Messa no reaccionaba

En el marco del juicio que se le sigue a Ana Yael Piedra y Jonathan Fernández por la muerte del pequeño Emiliano Messa, se van mostrando algunas de las pruebas que la fiscalía y la querella tienen para demostrar la culpabilidad de los imputados.

Como parte de este cuerpo probatorio, se escuchó ayer martes, en la segunda audiencia del caso, el audio que Jonathan Fernández le envió a Lujan, una compañera de trabajo de Piedra, a través de la cual se comunicaba con la mamá del niño.

Mediante ese audio, sin mostrarse desesperado, Fernández le comunica que Emiliano estaba mal. En él se puede escuchar lo siguiente: «Vos sabés lujan que coso, decile a la Ana que si se puede venir porque el Emiliano se me c.. se cayó ahí en el baño y no reacción boló» .

El audio completo: