Tío Pujio: una familia pide justicia por un joven fallecido en un choque

En la vecina localidad de Tío Pujio, una familia pide justicia por Luciano Pérez, un joven nacido en la población que murió en un choque registrado el 1 de mayo 2022, en Córdoba capital.

Precisamente, el siniestro se produjo a las 05:00 de dicho día en barrio Los Carolinos, donde colisionaron una camioneta Volkswagen Amarok y una motocicleta en la que se desplazaba el joven tiopujiense. La situación terminó con el fallecimiento inmediato del conductor del rodado menor, quien estudió en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y durante la pandemia decidió irse a la “Docta”, donde se ganaba la vida como repartidor.

Inmediatamente después del accidente acudieron los efectivos policiales, que dan cuenta de toda la dinámica del choque, y en su informe indican que fue por alcance, debido a que la Amarok, conducida por Mario Nicolás Rivas, habría ido en la misma dirección que la moto y la chocó de atrás. Este informe fue desestimado por una pericia mecánica, que señala que el choque fue frontal.

La familia de Pérez realizó una serie de reclamos, a través de la abogada Marina Romano, y pidió impugnar esa pericia mecánica por contradecir lo que dice el perito de parte y los informes originales de los policías que estuvieron en el lugar, aunque también porque el conductor iba con un nivel de alcohol en sangre más elevado que el permitido, ya que tenía más de un gramo de alcohol en sangre, pero en un alcotest que le realizaron a las 12, horas después del accidente.

Por otra parte, la abogada Romano no duda en señalar que el paraguas protector que le da Rivas ser yerno de un ministro de la provincia puede influir en toda esta situación, y pidió que no se lo impute por homicidio culposo, como sucede ahora, si no por homicidio con dolo eventual, que prevé penas más severas y que es el criterio que se está utilizando cuando los choques se producen con personas al volante que están alcoholizados, que pueden prever la situación de riesgo y no lo hacen.

Finalmente, es importante destacar que Rivas fue citado a declarar el pasado martes 24 de octubre.

Audio: Informe de Patricia Gatti para Villa María Ya!:

¿Más información?

– Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

– Escribinos por WhatsApp: Click aquí

– Seguinos en Facebook: Click aquí

– Buscanos en Instagram: Click aquí

– Estamos en Twitter: Click aquí

– Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

– Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

– Estamos en Tik Tok: Click aquí

– Suscribite en YouTube: Click aquí

– Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí

No te olvides de visitar la página de inicio de Villa María Ya! para ver las noticias más importantes.

Foto: los padres de Pérez junto con su abogada, Mariana Romano, en ocasión de una entrevista televisiva.