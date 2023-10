Una mujer afirma que su hijo sufrió el robo de su celular en una fundación

Una vecina de Villa María, Dayana Rojas, señala que su hijo padeció el robo de su teléfono celular cuando asistió a una fundación ubicada en barrio Roque Sáenz Peña.

«El robo fue en el día de ayer, en la fundación del barrio Roque Sáenz Peña, está detrás del Vea», precisó la mujer en declaraciones a Villa María Ya!. Además, narró: «Yo en el momento no me di cuenta que el nene se llevaba el celular en la mochila, mayormente el lo utiliza porque yo trabajo, y el cuando se da cuenta al llegar al lugar que tenía el celular lo dejó en la mochila, y no le informó a nadie».

«Antes de que los sacaran al patio a jugar, que las seños los mandaron al patio a todos los nenes, se fijó que el celular sí estaba en la mochila», relató. También manifestó: «Al regresar, el vuelve a mirar su mochila y el celular no estaba. Entonces él le avisa a sus compañeritos y empezó la búsqueda».

«Yo lo voy a retirar a las 18, como siempre, es la segunda semana que asiste», agregó. Asimismo, citó un diálogo que tuvo con el niño «Le digo ‘hijo, ¿el celular?’, me dice ‘estaba en la mochila’, le digo ‘¿en la mochila?’. ‘Sí -dice-, yo me lo olvidé y lo guardé en la mochila, pero ya no está más'».

«Pensé que me estaba jodiendo, entonces agarro su mochila y me fijo, y el celular no estaba», afirmó la vecina, quien contó que dialogó una de las maestras y le habló de la faltante del celular, a lo que la docente le habría respondido que no sabía nada. En tanto, posteriormente le habría contado que una colaboradora del lugar habría visto al infante con el celular.

«No fue un niño»

Por otra parte, Rojas resaltó: «Yo me fijo cual es la última hora de conexión de su WhatsApp y fue a las 17:23. O sea, la persona que sacó el celular estuvo usando el celular dentro de la fundación. Y no fue un niño, porque si los niños estaban todos afuera, y regresaban todos juntos, y el celular ya no estaba, entonces ¿dónde está el celular de mi hijo en ese momento? Si estaban todos los niños afuera y las seños todas juntas adentro. Esa es toda mi intriga». Además, respondió afirmativamente ante la consulta de si sospechaba de las maestras.

La vecina también manifestó: «Yo ya fui a hablar al Municerca, di el celular de baja, esta mañana fui a Claro. Fui también a la Policía para que me tomaran la denuncia, y me dijeron que la hiciera online».

«Hasta ahora me quedaron de llamar del Municerca, la encargada, y no me ha llamado, de esta mañana que fui hasta ahora sigo esperando el llamado», agregó Rojas. También contó que mantuvo un diálogo con el encargado de la fundación, quien le habría reprochado que denunciara lo sucedido en las redes sociales.

Por otro lado, afirmó: «Estoy esperando la reunión del día miércoles, porque ellos supuestamente van a citar todos los padres». «Yo quisiera que a ningún otro niño le vuelva a pasar lo mismo. Yo quisiera que esa fundación se cierre, porque lamentablemente no están cuidando los niños como corresponde», agregó.

Finalmente, señaló: «Mi nene hoy día me dijo que hay una de las señoras que trabajo ahí que les grita, los trata mal, y yo creo que son niños, y si no tienen paciencias para cuidarlos a los niños, más bien que no se ofrezcan en ayudar, porque supuestamente dice que van a colaborar y que no cobran un peso, pero tampoco porque ellos no cobren un peso tienen derecho a tratar mal a los niños».

Audio: Declaraciones de Dayana Rojas para Villa María Ya!:

Foto ilustrativa. Crédito: diariodecuyo.com.ar