Caso Lázaro Sosa Sánchez: sobreseyeron a la madre del menor

En el marco de la investigación del fallecimiento del pequeño Lázaro Sosa Sánchez, la Fiscalía interviniente resolvió sobreseer a la madre del menor, Stefanía Sánchez.

Precisamente, la joven ya se encuentra en libertad, en tanto que continúa privado de su libertad el padre del menor, Franco Sosa. La decisión fue confirmada a Villa María Ya! por los abogados defensores de la mujer, Analía Nicoli y Brian Chiaraviglio (foto).

«Fue un proceso bastante largo»

En diálogo con este medio, Nicoli narró: «Fue un proceso bastante largo, porque ella estuvo detenida casi nueve meses. Esos nueve meses que ella estuvo detenida, al principio tenía una defensa material pública, otorgada por el tribunal, y luego esa defensa fue asumida por el doctor Chiaraviglio y por mí». «Cuando nosotros tomamos la causa, ella ya estaba detenida con prisión preventiva, se le adjudicaban hechos en orden a la muerte del pequeño», agregó.

Asimismo, la abogada resaltó: «Cuando hacemos un análisis exhaustivo de la causa y Stefanía se entrevista con nosotros, podemos avizorar que ella era una víctima de violencia de género, de que ella no poseía las herramientas para poder dar a conocer su testimonio de lo que ella había vivenciado, pese a que ya la prueba material en orden, a la autopsia que se efectuó en Lázaro, determinaba que la muerte había sido por el síndrome del bebé sacudido y esos sacudones habían sido previos a la muerte».

«No es que el niño venía padeciendo violencia constante, entonces eso a nosotros nos hace determinar de que ella no había participado del hecho, y de que tampoco podría haber hecho nada para evitarlo, como la Fiscalía le adjudicaba», manifestó.

La importancia de un audio

Por otra parte, Nicoli relató: «Se logra determinar a través de un audio, cuando se perita el teléfono de ella, de que él le había informado mediante un audio ‘Che, salí de bañarme y el bebé no respira’, y ella le dice ‘pero si te dije que lo cuidaras, que lo miraras, que no lo perdieras de vista'».

La defensora señaló que estos indicios los llevaron a sostener «de que primeramente no tenía que estar detenida» y de que ella «no era partícipe». «El juzgado de control nos da la derecha, sostiene el pedido de la libertad, y a partir de esto la fiscalía entiende de que ella ya no es partícipe, de que se pudo probar de que no es responsable del asesinato ni de ningún delito», agregó.

Además, resaltó: «Esto fue acompañado de una serie de pruebas, como en el caso de la pediatra, que se entrevistó en el tribunal y dijo de que la mamá llevaba a su hijo como cualquier mamá normal, si queremos estereotipar, a las consultas mensuales». «Ella jamás visualizó ningún tipo de lesión en el menor, por lo menos provocada por algún adulto», afirmó.

Nicoli añadió: «Este sobreseimiento fue pedido por la fiscalía en función de lo que había resuelto el juzgado de control, en oportunidad en la que se pidió una posición a un cese de prisión que se había pedido como una estrategia defensiva digamos, porque ella ya tenía prisión preventiva y no se había opuesto a esa prisión». «La fiscalía ha tomado las decisiones correctas, cuando logra poder avizorar esto que nosotros estábamos manifestando», manifestó.

«Ella quiere justicia»

Por otra parte, la abogada contó que Sánchez «no fue al velorio de su hijo» y que en el Hospital Pasteur «ella es detenida, cuando le informan el fallecimiento». «Después vive situaciones de violencia constantes, porque ella para la sociedad es la asesina, es la mala madre, estuvo nueve meses detenida con todo lo que ello implica, en la localidad de Bouwer», resaltó.

Además, afirmó: «Luego de esos nueve meses logra salir a la claridad, visitar la tumba de su hijo, enfrentarse a los prejuicios, reestablecer vínculos, con su madre, con sus hijos». «Hoy ya ella está en otra situación, hoy es la mamá de la víctima y ella quiere justicia», manifestó Nicoli.

Por su parte, Chiaraviglio consideró: «La fiscalía entendió que teníamos razón, y que la señora Sánchez no estaba involucrada en el hecho, las acusaciones que estaban en contra de ella no las pudieron demostrar, y se cayó y nos dieron la razón a nosotros». Finalmente, señaló que Sánchez «no va a ser investigada» y que la imputación «sigue contra Sosa».

Audio: Declaraciones de Analía Nicoli y Brian Chiaraviglio a la periodista Patricia Gatti para Villa María Ya!:

Foto: Brian Chiaraviglio y Analía Nicoli