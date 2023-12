Caso Mignola: el inicio del juicio se postergó para febrero

El juicio que iba a comenzar hoy en Córdoba, ligado a la muerte del joven villamariense Francisco “Panchito” Mignola (19), se postergó para el 21 de febrero del año próximo.

Precisamente, en el proceso se procurará determinar la responsabilidad penal de los organizadores de una fiesta electrónica en el deceso del muchacho oriundo de esta ciudad. Los acusados son Ricardo Mariano Carballo, de 38 años, y el DJ César Lombardi Santa Ana, de 40, quien no se presentó para participar como imputado en este juicio.

Concretamente, este último estaría en México y estaría de nuevo en el país para febrero, de manera que el juicio se pasó para dicha fecha.

La fiesta y el fallecimiento de “Panchito”

Cabe destacar que Carballo y Lombardi están acusados de organizar una fiesta electrónica sin garantizar servicios básicos de salud y de control en el lugar. El evento se denominó Amnesia y se realizó en la estancia El Silencio, cerca de Salsipuedes.

En este sentido, cabe señalar que no habrían solicitado ningún permiso a la municipalidad y tampoco arbitrado los medios para contratar un servicio de emergencias, en tanto que no habrían estado policías adicionales o controles. Asimismo, en el lugar no hay señal para comunicarse por teléfono, y en caso de ser necesario, pedir una ambulancia.

El domingo 26 de octubre de 2014, “Panchito” llegó a esa fiesta por la mañana. Tras ingresar empezó a tener síntomas de intoxicación y habría estado casi dos horas ante la indiferencia del resto y ante la nula participación de los organizadores para asistirlo, con síntomas claros de intoxicación

Posteriormente, Carballo habría decidido llevarlo en su propio auto a un hospital en La Falda, distante a unos 15 o 20 kilómetros. Pese al esfuerzo de los médicos, Panchito murió en el lugar.

Cabe destacar que fue uno de los primeros casos de pibes que murieron en Argentina en el marco de fiestas electrónicas. Por los sucesos que vinieron después ya hubo juicios, así como condenas con los organizadores que no tomaron las previsiones.

