Clarita: “Burlada y con un peso en el corazón que el día que me muera se me va a pasar”

La abuela que habría sido llevada contra su voluntad y robada por su propio hijo y su nieta, llegó a un acuerdo para no ir a juicio, aunque en sus declaraciones no se muestra conforme.

En diálogo con la periodista Patricia Gatti, la mujer de 85 años cuenta que un día llegaron los abogados y le plantearon la idea de llegar a un acuerdo para no avanzar hacia un juicio, Clarita tuvo esa intención, algunos elementos (que según ellas no eran los que estaban en su casa) le fueron entregados y otros no, además, acordó un resarcimiento de 100 mil pesos en cuatro cuotas de 25 mil pesos.

En un momento del diálogo dijo sentirse como un “trapo con piojos” en relación a lo que vale para su propia familia, recuerda que su marido, ya fallecido, le mencionaba que ella le entregaba mucho a su hijo, pero que desde la otra parte nunca se lo agradecían.

También mencionó que muchas veces prestó plata que podía ahorrar gracias a sus trabajos, pero que nunca le fue devuelta. Ahora, esperando aún que se le devuelva la radio, le pone fin a un conflicto judicial, pero no al dolor de haber sido engañada por su propio hijo y nieta.

