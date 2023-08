Clarita: «se llevaron hasta los clavos de la pared»

Es increíble la historia de Clarita, una mujer de 85 años que vivió una insólita situación cuando fue enviada a un geriátrico sin su consentimiento y encima su casa fue ocupada por su nieta y la pareja, quienes, según nos cuenta en una entrevista se llevaron “hasta los clavos de la pared”.

“A mi me parece que yo ya no tengo edad para andar pendiente de algo que se puede solucionar más rápido” menciona resignada en el comienzo de la entrevista y empieza a describir una secuencia de situaciones que no dejan de sorprender.

Cuenta que le desaparecen todo el tiempo cosas, “lo nuevo lo vendieron” afirma en relación a objetos de su casa, en el mismo sentido dijo que lo que no era nuevo lo fueron guardando en un “container”.

Luego cuenta que apenas le devolvieron una cinta métrica con la que trabajaba su marido, menciona que pidió las herramientas de la bicicleta eléctrica -su medio de movilidad- y no se las han devuelto, lo mismo sucedió con tres planchas, dos radios, platos, compoteras y así con otros objetos.

Con respecto a lo que pueda hacer la justicia dijo: “No espero nada, porque ha demostrado en dos años y pico que no ha hecho nada, no se si ellos tendrán coronita o el abogado que ellos tienen” menciona.

Explica que le ofrecieron una lista de cosas, pero que ahí hay cosas que no son de ellas y se pregunta, porqué no le devuelven lo que es de ella, aunque sabe que algunas cosas ya no serán posible devolverlas ya que las vendieron, incluso menciona que le robaron dólares.

