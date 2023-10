Liga Villamariense: hoy se termina la primera etapa

A partir de las 16:30, se disputará la totalidad de la décima y última fecha de la etapa inicial del torneo Clausura «Danilo Gambino» de la Liga Villamariense.

Precisamente, tras la jornada se conocerán los últimos clasificados a la instancia de octavos de final. Los compromisos se repartirán en seis estadios de la región y en cuatro de Villa María, entre los que destaca Plaza Ocampo, que volverá a albergar un partido de primera división luego de varias semanas.

Asimismo, vale señalar que en la zona «A» todavía restan definir los últimos dos pasajes a los playoffs y que cuatro equipos llegan con chances. Dos de ellos son Los Zorros y Unión Social de Alto Alegre, que hoy están quedando eliminados se cruzarán en la casa del primero, en tanto que los restantes son San Lorenzo de Las Perdices y Juventud River de Ausonia, que serán locales respectivamente de Colón de Arroyo Cabral y de Alem.

Finalmente, en el grupo «B» ya se conocen los ocho clasificados a octavos, aunque tres equipos llegan como líderes a la última fecha, todos con 19 puntos. Se trata de Alumni, Ricardo Gutiérrez de La Palestina e Yrigoyen de Tío Pujio, que visitarán respectivamente a San Lorenzo de Las Playas (en el estadio de Central Argentino), Silvio Pellico y River.

Programación y posiciones – Liga Villamariense:

Zona A: Unión Central – Atlético Ticino (en Tío Pujio), Asociación Española – Argentino (en Plaza Ocampo), Juventud River – Alem, Los Zorros – Unión Social y San Lorenzo – Colón (juegan todos hoy a las 16:30). Posiciones: Atético Ticino (c) 21, Colón de Arroyo Cabral (c) 18, Argentino (c) 17, Unión Central (c) 14, Asociación Española (c) 13, Alem (c) 12, San Lorenzo de Las Perdices 8*, Juventud River de Ausonia 7, Los Zorros 6 y Unión Social de Alto Alegre 3*.

*Tienen un partido suspendido

(c): clasificados a octavos de final.

Zona B: San Lorenzo – Alumni (en Central Argentino), Silvio Pellico – Ricardo Gutiérrez, Rivadavia – 9 de Julio, Universitario – Unión y River – Yrigoyen (juegan todos hoy a las 22:30). Posiciones: Alumni (c), Ricardo Gutiérrez de La Palestina (c) e Yrigoyen de Tío Pujio (c) 19, Silvio Pellico (c), Rivadavia de Arroyo Cabral (c), River (c) y Universitario (c) 11, Unión de Arroyo Algodón (c) 7, 9 de Julio de Pasco 4, San Lorenzo de Las Playas 1.

(c): clasificados a octavos de final.

Foto: Facebook Villa María Deporte.