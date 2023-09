Liga Villamariense: la novena fecha comenzó con un triunfo de Alumni

En la noche del jueves, Alumni venció 2-0 a Deportivo Silvio Pellico en el partido que abrió la novena fecha del torneo Clausura «Danilo Gambino» de la Liga Villamariense.

Concretamente, el «Fortinero» triunfó como local en el Predio Mauro Rosales y de esta manera llegó al umbral de los 19 puntos, lo que le permite ser por ahora el único líder de la zona «B». La actividad continuará hoy a las 22:30 con tres partidos y finalizará a mediados de la semana venidera, con dos partidos el martes y tres el miércoles.

Cabe destacar que esta jornada es la penúltima de la etapa inicial, por lo que se están definiendo los últimos pasajes a los octavos de final, instancia a la que ya lograron clasificar un total de diez equipos.

Programación y posiciones – Liga Villamariense:

Zona A: Argentino – Unión Central (juegan hoy a las 22:30), Colón – Asociación Española (juegan el martes a las 22:30), Atlético Ticino – Juventud River, Unión Social – San Lorenzo y Alem – Los Zorros (juegan todos el miércoles a las 22:30). Posiciones: Atético Ticino (c) 18, Argentino (c) 17, Colón de Arroyo Cabral (c) 15 , Asociación Española (c) 13, Unión Central (c) y Alem 11, San Lorenzo de Las Perdices 8, Juventud River de Ausonia 7, Los Zorros 5 y Unión Social de Alto Alegre 3.

Zona B: Alumni 2-0 Deportivo Silvio Pellico (jugaron anoche), Yrigoyen – San Lorenzo, 9 de Julio -Universitario y Ricardo Gutiérrez – Rivadavia (juegan todos hoy a las 22:30), Unión – River (juegan el martes a las 22:30). Posiciones: Alumni (c) 19, Ricardo Gutiérrez de La Palestina (c) e Yrigoyen de Tío Pujio (c) 16, Silvio Pellico (c) y Rivadavia de Arroyo Cabral (c) 11, River y Universitario 8, Unión de Arroyo Algodón 7, 9 de Julio de Pasco 4, San Lorenzo de Las Playas 1.

(c): clasificados a octavos de final.

Foto: Instagram Club Atlético Alumni.